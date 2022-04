Augsburg

vor 49 Min.

Was wird nach dem Ende des Skandalheims aus dem Haus in der Ebnerstraße?

Plus Augsburgs Sozialreferent könnte sich am Standort des Seniorenheims Ebnerstraße eine Flüchtlingsunterkunft vorstellen. Doch das Vorhaben stößt auf Hindernisse.

Von Miriam Zissler

Seit Februar ist das Seniorenheim Ebnerstraße geschlossen. Wie sich diese Situation auf die vollstationäre Altenhilfe in Augsburg auswirkt, schilderte der städtische Sozialplaner Klaus Kneißl in der Sitzung des Sozialausschusses. Sozialreferent Martin Schenkelberg (CSU) würde die Oberhauser Immobilie gerne vorübergehend als Unterkunft für geflüchtete Menschen aus der Ukraine nutzen - doch das ist aus einem Grund nicht so einfach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen