Wegen Verdi-Streiks bleiben etliche Augsburger Kitas geschlossen

Eltern in Augsburg sind am Mittwoch mit der Schließung von Kitas konfrontiert. Grund sind die anhaltenden Verdi-Warnstreiks, die auch andere Bereiche betreffen.

Mehrere Kitas im Stadtgebiet sind am Mittwoch geschlossen geblieben. Grund war der Verdi-Streik im öffentlichen Dienst. Nach Angaben der Gewerkschaft legten Beschäftigte zum Weltfrauentag am 8. März in den Kindertagesstätten und im Sozialreferat die Arbeit nieder. Die Streiks wurden bereits frühzeitig angekündigt, damit die Betroffenen auf alternative Möglichkeiten bei etwaigen Schließungen oder anderen Einschränkungen ausweichen konnten.

Verdi-Streik macht sich am Mittwoch in Augsburger Kitas bemerkbar

Wie Verdi mitteilt, wurden am Mittwoch auch im Augsburger Umland verschiedene Einrichtungen bestreikt. Demzufolge kommt es zu "Arbeitsniederlegungen in den Kindertagesstätten in Untermeitingen, Gersthofen, Mering, Meitingen, Neusäß und bei der Lebenshilfe in Landsberg".

In Augsburg blieben wegen der Streiks im öffentlichen Dienst bereits mehrfach Kindertagesstätten geschlossen – zum Auftakt Anfang Februar waren es nach Verdi-Angaben bereits 26. Damals ging die Gewerkschaft davon aus, dass die Zahl der bestreikten Kitas im Verlauf steigen würde. (kmax)

