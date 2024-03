Weniger offenen Stellen und mehr Arbeitslose in Augsburg

Die wirtschaftlichen Krisen machen sich auch auf dem Augsburger Arbeitsmarkt bemerkbar. Dennoch bleiben Experten optimistisch und sehen keine Entlassungswellen.

Das Positive zu Beginn: Der Frühling belebt nicht nur die Natur, sondern auch den Arbeitsmarkt. Im Vergleich zum Vormonat sank die Zahl der Menschen ohne Job in Augsburg und der Region. Gegenüber dem Vorjahr sind jedoch 1164 Menschen mehr arbeitslos, berichtet die Agentur für Arbeit Augsburg. Im März 2024 waren insgesamt 16.497 Menschen in Stadt und Region ohne Arbeit. Das entspricht einer Quote von 4,2 Prozent (März 2023: 3,9 Prozent). Weiterhin sei der stärkste Anstieg bei den ausländischen Arbeitslosen zu sehen, heißt es.

Die schlechte Stimmung in der Wirtschaft kommt so langsam am Arbeitsmarkt an. "Der Stellenbestand rutscht weiter deutlich nach unten", so Augsburgs Agentur-Chefin Elsa Koller-Knedlik. Derzeit verzeichne man 5.435 offene Stellen und damit 854 oder 13,6 Prozent weniger als noch vor einem Jahr. Dennoch bleiben Experten optimistisch. Eine Entlassungswelle sieht das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) nicht auf Deutschland zurollen. Der Arbeitsmarkt zeige sich insgesamt weiter stabil und bewahre die Volkswirtschaft vor einer ausgeprägten Rezession. Die Signale würden sich verbessern, die Arbeitslosenzahlen aber kurzfristig weiter steigen.

Geflüchtete sollen den Weg in den Augsburger Arbeitsmarkt finden

Eine große Auswahl freier Stellen gibt es laut Koller-Knedlik in Augsburg und der Region weiter im Bereich Verkehr und Logistik sowie in fertigungstechnischen Berufen. Dies sei auch für Geflüchtete eine Chance, auf dem hiesigen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. In diesem Monat würden verstärkt weitere Aktionen für Geflüchtete stattfinden. (nist)

Lesen Sie dazu auch