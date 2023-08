Wie ein Pferseer Rentner zum "Insektenhelfer" wurde

Wolfgang Diekemper hat in seiner Nachbarschaft eine Wildblumenwiese angelegt. Doch was nach einem einfachen Projekt klingt, benötigte großen Einsatz.

Mitten im Pferseer Wohngebiet versteckt sich hinter einer Einfahrt eine kleine Oase. Schon bevor man die dicken Lavendelbüsche und die Wildblumenwiese entdeckt, wird man vom Duft der blühenden Kräuter und Blumen eingehüllt. Wolfgang Diekemper hat das kleine Stück Paradies mit der Hilfe einer Nachbarin und seiner Frau Maria Diekemper in Pfersee angelegt. Als Wolfgang Diekemper Anfang des Jahres in Rente ging, brachte das nicht die erwartete Muße und Freizeit. Im Gegenteil: "Ich wollte gern ein neues Projekt angehen und es sollte der Umwelt zugute kommen." Dafür bot sich der schmale Streifen Erde an seiner Einfahrt gut an. Die Entscheidung auf den rund 40 Quadratmetern eine Wildblumenwiese für Insekten zu säen, war schnell getroffen. "Dass die Bienen kaum mehr Wiesen in der Stadt finden, ist ein Problem. Dabei sind wilde, naturbelassene Wiesen absolut notwendig für die Artenvielfalt der Insekten", so der Pferseer.

Die Blumen bieten Nahrung und Heimat für eine Vielzahl unterschiedlicher Insekten. Foto: Vanessa Hoffmann

Für Wolfgang Diekemper war die Sache damit schnell klar: Sein Projekt würde eine Wildblumenwiese werden. Doch wie das Ehepaar bereits früh erkennen musste, war das Projekt ein weit größerer Aufwand als zunächst angenommen. Zum einen gehörte der Erdstreifen nicht den Diekempers und musste erst angemietet werden, zum anderen lag die Fläche viele Jahre brach und musste mit großer Mühe aufbereitet werden, bevor ans Säen zu denken war. So begann für Wolfgang Diekemper die monatelange, harte Arbeit.

"Ich habe im März angefangen den Boden aufzubereiten, die obere Schicht abzutragen und später neue Erde aufzubringen." Dieser erste Teil des Projekts sei besonders anstrengend gewesen, da der kalte Boden sehr hart und schwer zu bearbeiten war. "Wolfgang hat jeden Tag unermüdlich an der Wiese gearbeitet. Die schwere, körperliche Arbeit musste er ganz alleine machen", berichtet seine Frau Maria, die den privaten Garten der Diekempers pflegt. Umso größer waren Freude und Erleichterung, als schließlich nur noch die verschiedenen Samenmischungen ausgebracht werden mussten. Als die Diekempers dann aus dem Sommerurlaub kamen, waren schon die ersten Früchte der langen Arbeit zu sehen. "Es war eine unheimliche Freude, die ersten Bienen und Hummeln an den Blumen zu sehen."Mittlerweile wimmelt es an der Wiese nur so von Insekten. Besonders die Sonnenblumen und der Lavendel ziehe die Nützlinge an, so das Ehepaar.

Wolfgang Diekemper erfreut sich täglich an dem emsigen Treiben der Bienen. Foto: Vanessa Hoffmann

Wolfgang Diekemper habe während der arbeitsreichen Monate viel Zuspruch für sein Projekt erfahren, doch es habe auch skurrile Vorschläge gegeben. "Manche haben mir doch wirklich geraten, einen Parkplatz daraus zu machen. Das war natürlich nicht, was ich hier erreichen wollte." Ein Projekt diesen Ausmaßes kostet aber nicht nur Zeit und Mühe, sondern ist auch mit einem erheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Insgesamt habe das Ehepaar um die 600 Euro ausgegeben. "Unsere Nachbarin, die sich zur Hälfte an der Miete des Grundstücks sowie an allen anderen Kosten beteiligte, war eine wichtige Unterstützerin des Projekts", so Diekemper.

Für die Zukunft hat er bereits neue Pläne: "Für meinen Bruder werde ich wohl bald eine ähnliche Wiese anlegen." Dieser habe nämlich Interesse an einer eigenen Insektenwiese angemeldet. Außerdem wünscht sich Wolfgang Diekemper weitere Anreize für Wildblumenwiesen in den Augsburger Wohngebieten. Schon ein kleiner Streifen Erde reiche aus, um eine schöne Vielfalt für Insekten zu bieten. Seine Idee wäre ein Wettbewerb der schönsten naturnahen Gärten in Augsburg. Den Einfall hatte er nach einem Gespräch mit seinem Postboten: Einmal im Jahr könnten Augsburger Postboten dann ihre Lieblingsgärten küren.