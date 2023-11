Augsburg

Wie geht es mit dem geplanten Umbau des Riegel-Centers weiter?

Das Riegel-Center in der Hammerschmiede soll neu gestaltet werden. Doch die Arbeiten verzögern sich.

Plus Eigentlich sollte 2023 mit einer umfassenden Neugestaltung begonnen werden. Warum sich an dem Einkaufscenter in der Hammerschmiede nichts tut.

Von Andrea Wenzel

Das Riegel-Center in der Augsburger Hammerschmiede ist in die Jahre gekommen und nicht mehr das, was man unter einer modernen Einkaufspassage versteht. Das weiß auch Siegfried Riegel, einer der beiden Gesellschafter. Bereits vor rund eineinhalb Jahren gab er im Gespräch mit der Redaktion offen zu: "Es ist ein Modernisierungs- und Wartungsstau vorhanden." Deshalb sei auch eine große Neugestaltung geplant. Los gehen sollte diese 2023, doch bis jetzt tut sich nichts. Siegfried Riegel erklärt, warum.

Pläne für den Umbau des rund 20.000 Quadratmeter großen und 1972 eröffneten Centers gibt es schon länger. Corona und die Baupreissteigerungen hatten zunächst nach Auskunft von Riegel zu Verzögerungen geführt. Mitte 2022 stellte er unserer Redaktion dann aber erste konkrete Pläne vor und bezifferte die Investitionssumme für den Umbau auf einen zweistelligen Millionenbereich. 2023 sollte es losgehen. - unter anderem mit einer kompletten Neugestaltung der Außenansicht. Im damaligen Entwurf war eine moderne Streck-Metall-Fassade vorgesehen, im Inneren soll laut den damaligen Planungen eine Passage entstehen, die die beiden bereits vorhandenen Eingänge an den gegenüberliegenden Gebäudeseiten miteinander verbindet. Passiert ist bislang jedoch nichts.

