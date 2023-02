Augsburg

vor 16 Min.

Wie viel vom Augsburger CO₂-Restbudget ist noch übrig?

Eine höhere Sanierungsquote mit besserer Fassadendämmung könnte etwas für den Klimaschutz in Augsburg bringen.

Plus Vor zwei Jahren gab sich der Stadtrat ein ehrgeiziges Ziel: Von 2021 an sollte Augsburg bis in alle Zeiten nur noch 9,7 Millionen Tonnen CO₂ ausstoßen. Wo steht man heute?

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) hat für März eine Zwischenbilanz angekündigt, was die bisherigen Bemühungen der Stadt Augsburg zur Reduktion des CO₂-Ausstoßes betrifft. Vor zwei Jahren setzte sich der Stadtrat das Ziel, den Ausstoß der Gesamtstadt auf ein Restbudget von 9,7 Millionen Tonnen CO₂ zu begrenzen - rechnerisch entspricht das der Menge, die Augsburg gemessen am Anteil an der Weltbevölkerung ausstoßen darf, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Schon damals galt das Ziel als sehr ehrgeizig und kaum einzuhalten - inzwischen ist faktisch klar, dass es nicht mehr einhaltbar ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen