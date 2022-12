Augsburg

Winterland feiert noch, andere Weihnachtsmärkte sind abgebaut

Plus Der Betrieb im Hüttendorf vor der City-Galerie in Augsburg endet am Freitag. Auflagen geben vor, was im Bierstadl erlaubt ist. Das gefällt nicht jedem Gast.

Von Michael Hörmann

Die Weihnachtsfeiertage sind vorüber. Der Augsburger Christkindlesmarkt ging an Heiligabend um 14 Uhr zu Ende. Die meisten Buden auf dem Rathausplatz sind mittlerweile abgebaut. Am Zeugplatz ist von der Weihnachtsinsel fast nichts mehr zu sehen. An einem Ort im Stadtgebiet mit weihnachtlicher Stimmung wird nach wie vor gefeiert. Beim Winterland vor der City-Galerie läuft der Betrieb noch. Allerdings bleibt für einen Abstecher nicht mehr viel Zeit. Letzter Tag ist Freitag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

