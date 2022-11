Wo es sich am ersten Adventssamstag in Augsburg stauen könnte

In der Innenstadt sind zwei Demonstrationen angekündigt. Wegen des Engelesspiels ist der Nahverkehr beeinträchtigt. Auch am Plärrergelände drohen Staus.

Es ist der Auftakt in die heiße Phase des Weihnachtsgeschäfts: Händlerinnen und Händler hoffen darauf, dass am ersten Adventssamstag sehr viel in der Augsburger Innenstadt los sein wird. Der Christkindlesmarkt und andere Weihnachtsmärkte sorgen für Frequenz. Ab Nachmittag ist mit Behinderungen im Innenstadtgebiet zu rechnen. Zwei Demonstrationen sind für Samstag angemeldet. Zudem gibt es in den Abendstunden Einschränkungen im Nahverkehr. Diese stehen in Verbindung mit dem Engelesspiel am Christkindlesmarkt, das um 18 Uhr beginnt. Die Geschäfte dürfen am Samstag bis 20 Uhr öffnen, auf dem Christkindlesmarkt geht das Treiben bis 21.30 Uhr.

Um 15 Uhr ist eine Demonstration am Elias-Holl-Platz angemeldet. Es geht um Rechte von Frauen. Es ist ein Protestzug durch die Innenstadt vorgesehen.

Demonstration am Samstag führt am Rathausplatz in Augsburg vorbei

Um 17 beginnt eine weitere Demonstration. Das Bürgerforum Schwaben hat die Veranstaltung angemeldet. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer demonstrieren gegen die Regierungspolitik. Start ist um 17 Uhr in der Hallstraße. Der Weg führt über Maximilianstraße, Karolinenstraße zum Leonhardsberg, auch am Vogeltor nahe der City-Galerie kommen die Demonstranten vorbei.

Der Ablauf des Engelesspiels beim Christkindlesmarkt soll nicht durch die Demonstration beeinträchtigt werden. Nach Angaben eines Polizeisprechers betonen die Organisatoren, dass man bereits gegen 17.15 Uhr am Rathausplatz vorbeiziehen möchte. Das Engelesspiel beginnt um 18 Uhr. Der Nahverkehr wird ab 17.30 Uhr am Rathausplatz für zwei Stunden eingestellt. Bei den Demonstrationen des Bürgerforums waren zuletzt zwischen 300 und 400 Personen unterwegs. Es gab keine Zwischenfälle.

An diesen Orten drohen Einschränkungen am ersten Adventssamstag in Augsburg

Bei den Stadtwerken Augsburg heißt es, dass es Einschränkungen im Nahverkehr am ersten Adventssamstag geben könne. Im Bereich des Plärrergeländes könne es wegen der Zufahrt zum Plärrer-Parkplatz zu Rückstaus kommen. Dabei kann es laut Fergg zudem zu Behinderungen für die Straßenbahnlinie 4 kommen. In der Karolinenstraße sind Beeinträchtigungen wegen der Busse, die dort zum Ein- und Aussteigen halten können, möglich. Es sind Busse, mit denen auswärtige Gäste des Christkindlesmarkts nach Augsburg kommen. Bei der City-Galerie sei wegen Rückstaus bei der Zufahrt zum Parkhaus mit Behinderungen für die Buslinie 35 zu rechnen, so Fergg. Ab 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr werden die Straßenbahnen der Linie 1 und 2 wegen des Engelesspiels am Rathausplatz umgeleitet. Es fahren Ersatzbusse.

