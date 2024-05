Augsburg

Gesunkene Immobilienpreise: Wohnungen in Augsburg werden günstiger

Die Preise für Wohnungen sind in Augsburg zuletzt gesunken. Das gilt mit Abstrichen auch fürs Neubausegment (hier ein Wohnbauprojekt auf dem ehemaligen NCR-Parkplatz in Kriegshaber).

Plus Im vergangenen Jahr gab es einen deutlichen Preisrückgang bei Immobilien. Was eine Durchschnittswohnung in Augsburg nun kostet - und wer Immobilien kauft.

Von Stefan Krog

Die Immobilienpreise in Augsburg sind im vergangenen Jahr deutlich nach unten gegangen, allerdings wird die Preisexplosion der vergangenen Jahre dadurch nur in Teilen aufgefangen. Bei gebrauchten Wohnungen kann man im Schnitt aber von Rückgängen von etwa 15 Prozent ausgehen. “Sowohl bei Wohnungen als auch bei Reihenhäusern im Wiederverkauf sind die durchschnittlichen Preise gegenüber den Spitzen im Jahr 2022 deutlich gesunken und liegen wieder auf dem Niveau des Jahres 2020“, so Baureferent Steffen Kercher. Rechne man dies mit steigenden Löhnen gegen, gebe es wieder Perspektiven zum Kauf. Allerdings sind die gestiegenen Kreditzinsen für viele Käufer ein Hemmschuh, weil die monatlichen Belastungen deutlich gestiegen sind. Was Wohnungen und Häuser in Augsburg kosten, zeigt unser Überblick.

Preise: Die Preise sind bei allen Immobilienarten gesunken. Eine gebrauchte Wohnung kostete 2023 im Durchschnitt 240.000 Euro, 2022 war mit 285.000 Euro ein Rekordwert erreicht worden. Allerdings bedeutet das im Vergleich über die vergangenen neun Jahre immer noch einen massiven Anstieg. 2014 war die Durchschnittswohnung in Augsburg noch für 115.000 Euro zu haben. Ähnliche Entwicklungen gibt es auch für gebrauchte Einfamilien- und Reihenhäuser. Das Einfamilienhaus war 2023 im Schnitt für 700.000 Euro zu haben (2022: 840.000 Euro; 2014: 290.000 Euro), ein Reihenmittelhaus kostete 499.000 Euro (2022: 590.000 Euro; 2014: 230.000 Euro).

