X-Racer: Das neue Fahrgeschäft am Plärrer hat "gerade Kurven"

Die Achterbahn X-Racer ist neu auf dem Augsburger Plärrer. Wie sich die Fahrt anfühlt und wie sie den Besucherinnen und Besuchern gefällt.

Auf den Straßen dieser Welt gibt es Kurven und Geraden. Eine gerade Kurve gibt es, abgesehen als Bestandteil diverser Kinderwitze, nicht, sonst wäre es schließlich keine Kurve mehr. Auf dem Plärrer soll es genau das geben, zumindest wenn man Willy Klünder, dem Betreiber des neuen Fahrgeschäfts X-Racer, glauben will.

So fühlt sich eine Fahrt im X-Racer auf dem Plärrer in Augsburg an

"Das Geheimnis dieser Achterbahn sind die geraden Kurven", sagt er selbstsicher. In normalen Achterbahnen hätten Kurven immer eine Neigung, hier seien sie gerade. Was der Schausteller damit meint, wird klar, wenn man in der Achterbahn sitzt. Das Fahrgeschäft soll eine Fahrt im Rennauto simulieren, zuerst geht es 20 Meter nach oben zum höchsten Punkt der Achterbahn und dann in wilden Kurven die etwa 500 Meter lange Rennstrecke nach unten.

Video: Manuel Andre

In den kleinen Waggons sitzt man in Zweierreihen und wird in den einzelnen Kurven ganz nach außen und in den Sicherheitsbügel gedrückt. Auf die scharfen Kurven fährt der Waggon mit so schnellem Tempo und gerade zu, dass das Gefühl erweckt wird, über die Kurve hinausgetragen zu werden. Lenkt der Waggon dann schließlich in die Kurve ein, verliert man bei der Fahrt kaum Höhe. Der Grund: eine gerade Kurve.

Ganz neu ist das Konzept allerdings auch wieder nicht. Diese Kurven sind ein gängiges Mittel bei den sogenannten Wilde-Maus-Achterbahnen. Die Haarnadelkurven haben meist 90- oder 180-Grad-Drehungen und dabei kaum Neigung. Beim Mitfahren wird man in diesen Kurven dann weit nach außen gedrückt. Beim X-Racer auf dem Plärrer sind diese Kurven mit scharfen Bremsungen in den Geraden kombiniert. Da drückt es die Fahrgäste dann ordentlich gegen den Sicherheitsbügel. Das sorgt auch für den typischen Achterbahn-Spaß auf der Fahrt.

Willy Klünder betreibt den X-Racer seit 2016

Seit 2016 gibt es den X-Racer mit seinen Kurven, sagt Klünder. Gemeinsam mit seiner Familie hatte er die Idee einer Rennstrecke entworfen. Auf dem Augsburger Plärrer ist er damit zum ersten Mal. Mit zehn Spezialtransportern kam Klünder angereist, drei Tage braucht er mit seinem Team und einem speziellen Autokran zum Aufbau der Achterbahn mit einer Grundfläche von 21 mal 45 Metern.

Lesen Sie dazu auch

Obwohl er mit dem X-Racer zum ersten Mal auf dem Plärrer zu Besuch ist, ist die Stelle für den Schausteller doch eine besondere. Schon sein Großvater habe an dieser Stelle mit einer Achterbahn gestanden. "Das macht einen stolz", erzählt Klünder. Auf dem Plärrer möchte er den Menschen in den Zeiten der vielen Krisen schöne Stunden bescheren. "Es gibt nichts Schöneres, als die Kinder lachen zu sehen", sagt der Schausteller.

Willy Klünder betreibt den X-Racer. Foto: Manuel Andre

So kommt der X-Racer am Augsburger Herbstplärrer an

Bei den Besucherinnen und Besuchern des Plärrers kommt das Fahrgeschäft mit dem Fahrpreis von fünf Euro bestens an. "Supergut" gefällt die Fahrt dem kleinen David (6). Seinem Vater gefällt hauptsächlich die Mischung für Groß und Klein. Es sei hervorragend für Kinder und Erwachsene, sagt er. Josefa und Karla (beide 13) haben einen ganz besonderen Tipp nach ihrer Fahrt: "Die Augen auf jeden Fall auflassen, sonst kommen die Kurven zu überraschend." Dem neunjährigen Sean haben die Kurven am besten gefallen. Dass diese gerade waren, kann er nicht bestätigen.