Augsburg

vor 30 Min.

Zahl der Elektroautos in Augsburg hat sich in einem Jahr mehr als verdoppelt

Der Anteil an E-Autos in Augsburg steigt, nach wie vor dominieren im Bestand aber klar die Verbrennungsmotoren.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Der Anteil an Elektroautos in Augsburg ist trotz Zunahme nach wie vor überschaubar. Geht es nach der Stadt, soll sich das in den kommenden Jahren ändern.

Der Anteil von Autos mit alternativen Antrieben in Augsburg hat sich im laufenden Jahr nach oben bewegt. Während im Jahr 2022 (Stand Oktober) um die acht Prozent der im Stadtgebiet zugelassenen Autos elektrisch unterwegs waren oder einen Hybrid-Antrieb hatten, waren es zum gleichen Stichtag 2023 gut zehn Prozent. Das ergeben Daten des Kraftfahr-Bundesamtes. Anteilig den stärksten Zuwachs gab es bei den vollelektrisch betriebenen Autos - hier gab es in den vergangenen zwölf Monaten mehr als eine Verdoppelung der Fahrzeugzahl. 3200 vollelektrische Autos sind in Augsburg unterwegs Allerdings bewegt sich die Zahl der vollelektrisch betriebenen Autos in Augsburg nach wie vor auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Die 3200 Fahrzeuge entsprechen einem Anteil von 2,5 Prozent im Bestand, auch wenn der Anteil bei den Neuzulassungen höher ist. Den größten Anteil bei den alternativen Antrieben haben Hybrid-Benziner, von denen es etwa 5100 gibt. Sie kombinieren einen Verbrennungs- und einen Elektromotor. Die Zahl der reinen Verbrenner ist im Augsburger Fahrzeugbestand rückläufig. Sie sank von 134.000 im Jahr 2021 auf aktuell 128.406. Insgesamt blieb die Zahl der zugelassenen Pkw in Augsburg seit 2021 mit etwa 140.000 Stück nahezu konstant, wenngleich die unterjährigen Daten heuer auf eine leichte Zunahme hindeuten könnten. In der Vergangenheit stieg die Zahl der Pkw in Augsburg - auch aufgrund des Bevölkerungswachstums - kontinuierlich an. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren gab es in Augsburg 17.000 Pkw weniger. Inzwischen stagniert auch die Pkw-Dichte - sie liegt bei 474 Autos pro 1000 Einwohner. Ob der Grund für die Entwicklungen die Bemühungen um eine Mobilitätswende sind oder die Verbraucher weniger Geld zur Verfügung haben, ist ungewiss. Die Stadt möchte den Anteil des Autoverkehrs am Gesamtverkehrsgeschehen reduzieren. Zudem sieht das Klimaschutzkonzept eine Reduktion des CO₂-ausstoßenden Verkehrs in Augsburg bis 2030 um 50 Prozent vor. Dafür müsste der Anteil der E-Autos drastisch steigen und gleichzeitig die Verkehrsmenge insgesamt sinken. Laut einer Auswertung des Portals carwiki.de liegt Augsburg unter den Städten und Landkreisen beim Anteil der Elektromobilität auf Platz 50 von 399.

Themen folgen