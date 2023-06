Augsburg

vor 16 Min.

Die Zahl der Immobilienkäufe in Augsburg bricht ein

Plus Der Immobilienhandel in Augsburg lahmt. Die Preise für Häuser und Wohnungen sind voriges Jahr im Schnitt zwar weiter gestiegen, doch auch hier deutet sich ein Einbruch an.

Von Stefan Krog

In Augsburg haben im vergangenen Jahr rekordverdächtig wenig Grundstücke, Häuser und Wohnungen den Eigentümer gewechselt. Angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten und steigenden Kreditzinsen wurden nur 2660 Immobilien ge- oder verkauft – das ist ein Rückgang um ein Viertel gegenüber dem Vorjahr. Der Wert markiert einen der Tiefpunkte der vergangenen 40 Jahre. So wenig Immobilien wurden zuletzt in der Konjunkturflaute Anfang der 2000er-Jahre und in der Finanzkrise 2007 verkauft. Das ergeben Zahlen des städtischen Gutachterausschusses – ein Gremium aus Sachverständigen, das im Auftrag der Stadt jährlich alle Transaktionen auswertet. Hier die wichtigsten Kennzahlen – auch zu Immobilienpreisen – aus dem jetzt vorliegenden Bericht.

Wie entwickeln sich die Immobilienpreise in Augsburg?

Fürs ganze Jahr gerechnet gab es im Jahr 2022 noch Steigerungen. Beispiel Wohnungen: Hier wurden 2022 im Schnitt 4529 Euro pro Quadratmeter fällig, im Vorjahr waren es 4219 Euro. Allerdings, so Ron Hinz, Geschäftsstellenleiter des Gutachterausschusses bei der Stadt Augsburg, habe hier das erste Halbjahr 2022 noch preistreibend gewirkt, in der zweiten Jahreshälfte habe sich ein Rückgang angebahnt. Dieser setze sich 2023 fort, etwa in einer Größenordnung von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch eine zuletzt vom Immobilienportal Immowelt veröffentlichte Auswertung der Inserate geht für Augsburg davon aus, dass der Kaufpreis zwischen Juni 2022 (5351 Euro pro Quadratmeter) und Juni 2023 (4693 Euro pro Quadratmeter) um zwölf Prozent gesunken sei. Allerdings muss man diesen Rückgang angesichts der Preisexplosion der vergangenen Jahre relativieren: In den vergangenen zehn Jahren stiegen die Quadratmeterpreise jedes Jahr um mindestens sieben Prozent, in der Spitze um 19 Prozent, so die Zahlen des Gutachterausschusses.

