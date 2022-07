"Zeitbombe" in Millionenhöhe: Stadt kündigt wegen Energiepreis Sparkurs an

Augsburg Finanzreferent spricht beim Energiepreis von einer "massiven Zeitbombe". Für die kommenden zwei Jahre kündigt er einen Sparkurs bei Investitionen an.

Angesichts der explodierenden Energiepreise will die Stadt im laufenden Haushaltsjahr Geld zurücklegen, um ihre Rechnungen bezahlen zu können. Für das laufende Jahr geht die Stadt wie berichtet davon aus, dass die Energiekosten von 16,5 Millionen Euro auf gut 28 Millionen Euro steigen würden. "Wir müssen mit massiven Mehrungen rechnen, und wir müssen uns vorbereiten, damit umzugehen, sonst fliegen sie uns am Jahresende um die Ohren", so Finanzreferent Roland Barth. Ohne Rücklage werde man auf einer "massiven Zeitbombe" sitzen.

Die Stadt hatte bereits vor einigen Wochen einige hauptsächlich symbolische Schritte unternommen, um Energie zu sparen und die Bürger und Bürgerinnen zum Energiesparen zu ermutigen. So wurden die Temperatur in den Freibädern um ein weiteres Grad gesenkt und die Außenbeleuchtung an Gebäuden gelöscht. Inwieweit die Aufrufe zum Sparen auch in der Bevölkerung gefruchtet haben, ist laut Stadtwerken schwierig zu sagen. Dafür sei der Zeitraum zu kurz, zumal man in den Vorjahren 2021 und 2020 coronabedingte Abweichungen beim Energieverbrauch gehabt habe.

Stadt Augsburg will sich auf laufende Projekte konzentrieren

Für den kommenden Haushalt 2023/24 kündigte Barth an, dass man sich auf laufende Investitionsprojekte werde konzentrieren müssen. "Mit neuen Dingen sollte man Zurückhaltung üben." Vorrang habe, "Investitionsruinen" zu vermeiden. Der Haushalt komme von mehreren Seiten unter Druck. "Wir sind noch nicht über Corona hinweg", so Barth. Der Ukrainekrieg berge weitere volkswirtschaftliche Risiken, und dann gebe es das Problem der steigenden Baupreise. "Das war schon vor Corona so, mit Corona wurde es schlimmer und mit dem Ukrainekrieg noch schlimmer", so Barth. Bei einzelnen Bauprojekten geht die Stadt inzwischen von doppelt so hohen Kosten aus. "Das ist noch nicht in der Breite angekommen, aber beim Haushalt 2023/24 wird das ein Thema", kündigte Barth an. Das Jahr 2022 laufe bisher planmäßig, was die Einnahmen betrifft. Man bewege sich aber noch nicht auf sicherem Grund, weil die Gewerbesteuer jederzeit einbrechen könne, wenn Firmen angesichts sich eintrübender Aussichten ihre Vorauszahlungen reduzieren. (skro)

Lesen Sie dazu auch