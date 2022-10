Zerstörung am Kino Thalia: Waren Einbrecher oder Vandalen am Werk?

Es gibt größere Schäden am Thalia Kino in Augsburg, auch wenn nichts gestohlen wurde. Die Polizei ermittelt wegen weiterer Sachbeschädigungen.

Am Mittwochfrüh zwischen 0.30 und 5 Uhr ist nach Angaben der Polizei versucht worden, in das Thalia-Kino am Obstmarkt einzubrechen. Möglicherweise seien Vandalen am Werk gewesen. Die Täter haben offenbar nichts entwendet.

Bei Eintreffen der verständigten Polizeikräfte fanden diese zwei offen stehende Fenster vor. Zudem wurden mehrere Fensterscheiben eingeworfen. Ein Fenster wurde aus der Verankerung gerissen. Im Innenraum waren zudem mehrere Stühle umgeworfen worden.

Zerstörung am Thalia Kino in Augsburg – Polizei sucht Zeugen

Der Gesamtschaden kann noch nicht beziffert werden. Er könnte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen. In unmittelbarer Nähe vor dem Kino stellten die Beamten mehrere umgeworfene Verkehrsschilder fest. Entdeckt wurde ferner ein Im Thäle geparkter VW Touareg, an dem die linke Fahrzeugseite verkratzt und ein Rücklicht eingeschlagen worden war. Ob und inwieweit diese Sachbeschädigungen in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise an Polizei unter Telefon 0821/323 2110. (möh)