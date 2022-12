Augsburg

16:52 Uhr

Zeugen gesucht: Unbekannter Mann entblößt sich in der Straßenbahn

Zuerst spricht ein Mann eine junge Frau in der Tram an, dann belästigt er sie. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die etwas in der Linie 3 beobachtet haben.

Die Polizei sucht nach Hinweisen auf einen Exhibitionisten. Der Unbekannte sprach am Freitagmorgen gegen 6.25 Uhr eine 25-Jährige an, die in der Straßenbahnlinie 3 im Univiertel in Richtung Innenstadt unterwegs war. In der Tram zeigte er sein Geschlechtsteil und stieg anschließend an der Haltestelle Schertlinstraße aus. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 30 bis 40 Jahre alt, kurze rote Haare und kurzer Bart. Er trug eine eckige Brille, eine blau karierte Jacke und eine Jogginghose. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 melden. (eva)

