Zwei Männer rennen halbnackt durch die Innenstadt - wegen einer Wette

In der Nacht auf Sonntag laufen zwei Männer nur mit Unterhosen bekleidet durch die Augsburger Innenstadt. Der Anlass ist kurios. Wie die Polizei reagiert.

Die Polizei hat in der Nacht auf Sonntag zwei Männer angetroffen, die nur mit Unterhosen bekleidet durch die Innenstadt liefen. Wie es in einer Mitteilung heißt, waren gegen 1 Uhr "zwei nackte Personen im Bereich Kitzenmarkt" gemeldet worden. Die Beamten machten daraufhin in der Schießgrabenstraße zwei 20-Jährige ausfindig, die nur Unterwäsche am Leib hatten. Auf ihre leichte Bekleidung angesprochen, gaben die beiden an, dass sie eine Wette angenommen hatten und hierzu vom Univiertel zum Königsplatz laufen sollten.

Wette: Männer laufen in Unterhosen durch Augsburger Innenstadt

"Nachdem die beiden aber nicht sagen konnten, wo genau der Treffpunkt am Königsplatz war und wer ihre Kleidung hatte, wurden beide durch die Polizei wieder zu ihrem Ausgangspunkt gebracht", heißt es in der Mitteilung. Rechtliche Konsequenzen drohten nach der "besonderen Wettaktion" nicht. (kmax)