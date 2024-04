Augsburg

vor 5 Min.

Zwei Männer scheitern bei Einbruch in Augsburger Innenstadt

Zwei Unbekannte versuchten in eine Wohnung in der Innenstadt einzudringen. Die Bewohner hörten Lärm. Jetzt ermittelt die Polizei in Augsburg.

Am Samstag versuchten zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung in der Alpenstraße einzudringen. Dies teilt die Polizei in Augsburg mit. Gegen 23.20 Uhr bemerkte die Bewohnerin auffällige Geräusche an ihrer Wohnungstüre. Offenbar versuchten zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Wohnung einzudringen. Als sich die Bewohnerin bemerkbar machte, flüchteten die bislang Unbekannten. Zeugen werden gesucht. (möh)

