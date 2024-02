Brandheißer Film verursacht skurrilen Feuerwehr-Einsatz in Augsburg

Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr rücken zu einer Wohnung in der Augsburger Altstadt an. Die Bewohnerin aber ist völlig perplex und versteht die Welt nicht mehr.

Mit unserer Reihe "Augsburger Anekdoten" erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer großen Stadt.

Der Film mit dem Feuer

Der Polizist leuchtet mit einer Taschenlampe hoch zu einem Fenster im zweiten Stock. "Geht es Ihnen gut"?, fragt er eine Frau, die am Fenster erscheint - offenbar aufgeschreckt durch das Blaulicht unter ihrer Wohnung. Am Elias-Holl-Platz hat am frühen Donnerstagabend ein skurriler Einsatz stattgefunden, der den Titel "Falscher Film" oder "Das Spiel mit dem Feuer" tragen könnte. Ja, es gehe ihr gut, ruft die Frau jedenfalls hinunter. Sie scheint völlig perplex. "Brennt es bei Ihnen?", fragt der Polizist weiter. "Äh, nein." Die Frau versteht offensichtlich die Welt nicht mehr.

"Ein Mann hat bei ihnen in der Wohnung Flammen gesehen", erklärt der Beamte. Da fällt der Groschen. "Ach so", sagt sie. "Ich habe gerade über einen Beamer einen Film angesehen, darin gab es ein Feuer." Während sie das Rätsel auflöst, sind schon die Sirenen der Feuerwehr zu hören. Drei knallrote Fahrzeuge biegen ums Eck. Auch oberhalb der Eisentreppe am Rathaus blinkt es blau, dort hat der Rettungsdienst sein Fahrzeug geparkt. Die Einsatzkräfte kommen von allen Seiten. Die Frau, zwischenzeitlich unten auf der Straße, ist etwas aufgelöst. "Oh Gott, das tut mir so leid." Auf die Frage, welchen Film sie denn angesehen habe, sagt die 30-Jährige: "Das war einfach nur über Youtube ein Kaminfeuer, das lief. Ich finde, das macht eine Wohnung wärmer." Vielleicht werde sie künftig dabei die Gardinen schließen, überlegt sie.

Foto mit Torjäger

Zwei Tore hat Erdemin Demirovic gegen den FC Bayern München erzielt. Dennoch verlor der FCA mit 2:3. Einen Tag später sitzt der FCA-Torjäger an einem Tisch in der Hotelbar vom Maximilian's. Er trägt einen schicken Trainingsanzug, auch wenn es nicht der offizielle Anzug des FCA ist. Demirovic ist privat im Hotel. Erkannt wird er dennoch von Fans. Ein Mann und ein junger Bub, der das FCA-Trikot mit der Nummer 9 trägt, steuern auf den Hotelgast zu und bitten um ein Foto mit dem "kleinen Demirovic-Fan". Der Kicker lächelt und macht mit.

Der kleine Demirovic-Fan mit dem Torjäger des FCA. Foto: Michael Hörmann

Sonnenschein im Wartezimmer

Die ältere Dame kommt mit Krücken und einem Lächeln ins Wartezimmer. Verbandswechsel beim Orthopäden, keine große Sache, sagt sie. Aber wichtig, der Fuß muss in Ordnung kommen. "Wissen Sie, ich laufe dreimal in der Woche von Göggingen rein zu meinem Fitnessstudio." Gut zwei Stunden ist sie unterwegs, dann noch mal so lange im Studio, danach mit den Öffentlichen zurück nach Hause. Man müsse sich fit halten und nett unterhalten könne man sich im Studio auch. Nach zehn Minuten angeregter Unterhaltung verrät die Dame im Wartezimmer ihr Alter: "Ich werde dieses Jahr 90." Und der Vertrag im Fitnessstudio? "Den habe ich mit 70 abgeschlossen." Es gibt einfach Menschen, die einem Mut machen.