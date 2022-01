Augsburger Parsevalhalle: Vom Museum zur Ballonfabrik

Plus 1890 wurde die Parsevalhalle in der Heinrich-von-Buz-Straße als Museum eingerichtet. Bald darauf beherbergte sie die Ballonfabrik August Riedinger.

An der Ecke Heinrich-von-Buz-Straße/Ottostraße steht die 1890 erbaute Parsevalhalle. Das große Gebäude mit ungewöhnlicher Architektur ist frisch restauriert und wird auf ungewöhnliche Weise genutzt. Es enthält zehn Studentenwohnungen und ein Restaurant in der Gewölbehalle. Sie bildet das Herzstück des Gebäudes. Erbaut wurde es als Privatmuseum des Augsburger Multiunternehmers August Riedinger. Er lebte von 1845 bis 1919 und war Besitzer einer Bronzewarenfabrik, von Gaswerken und einer Textilfabrik.