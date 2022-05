Augsburger Geschichte

vor 17 Min.

Augsburgs Veranstaltungsorte: Die Vorgänger des "Kongress am Park"

Plus Erste Konzerthalle und Sängerhalle brannten ab. Der nostalgisch anmutende Ludwigsbau wurde gesprengt. Die Kongresshalle ist seit 50 Jahren in Betrieb.

Von Franz Häußler

Als „Kongresshalle“ wurde am 17. Juni 1972 der neue Vielzweck-Kulturbau im Stadtgarten eingeweiht. Seit 2012 heißt er „Kongress am Park“. Als zweckmäßigen modernen Bau bezeichneten ihn vor 50 Jahren die Befürworter, andere nannten ihn Betonbunker. Graue Sichtbetonflächen außen und im Inneren führten zu dieser Namen. Der Grund für die Missachtung der neuen Betonarchitektur: Viele trauerten dem nostalgisch wirkenden Ludwigsbau nach. Sie gewöhnten sich nur schwer an die moderne Sachlichkeit des Neubaus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .