Elefanten falten oder Schmuck designen: Creativmesse bietet breites Angebot

Wer sich fürs Basteln interessiert oder gerne kreativ gestaltet, findet am Wochenende auf der Creativmesse in Augsburg viele Anregungen und passendes Material.

"Das sieht richtig cool aus", findet Jana, als sie auf der Creativmese vor einem Stand mit großen Tieren aus Papier steht. Während Jana den Blick schweifen lässt, erklärt der Mann hinter der Theke dem Publikum, wie sich aus einer Art Bausatz Elefant, Affe und Co falten lassen. 120 Aussteller sind von Freitag bis Sonntag bei der Creativmesse auf dem Messegelände zu Gast und bieten nahezu alles, was man rund ums ideenreiche Handwerken braucht.

Susanne Bauer aus Eichstätt hat sich an einem größeren Stand Stoff ausgesucht, aus dem ihr die Schwester ein Kleid nähen wird. Susanne Eckert kennt die Creativ-Messe aus München und hat nach dem Wechsel nach Augsburg nun Freundin Cornelia Steidle und deren Tochter Daniela zu einem Besuch animiert. "Es gibt wirklich viel zu schauen, zu stöbern und man kann sich viele Ideen und Inspirationen holen", findet Cornelia Steidle. Das Angebot reicht von einer breiten Auswahl an Perlen, aus denen sich Ketten machen lassen, bis hin zu Stempeln zum Gestalten von Grußkarten oder kreativen Ideen zum Bedrucken und Bemalen von Stofftaschen, Holz oder Steinen. Auch Dekoartikel sind im Angebot. An manchen Ecken können Besucher direkt selbst anpacken oder werden in bestimmte Techniken eingeführt.

Creativmesse ist bis Sonntag in Augsburg

Do It Yourself, also das Selbermachen, liegt im Trend, das weiß auch Petra Griebel, die mit ihrer Eventagentur die Messe veranstaltet. "Die Zeiten, in denen hier vor allem ältere Damen zu Besuch sind und Anregungen fürs Handarbeiten suchen, sind vorbei", sagt Griebel. Viele junge Menschen seien heute auf der Messe unterwegs. Themen wie Recycling, Upcycling oder individuelles Gestalten von Kleidung oder Schmuck stünden im Vordergrund. Es gehe um individuelle Styles, statt Ware von der Stange. Die Creativmesse ist erstmals in Augsburg und hat noch bis Sonntag geöffnet. Einlass ist täglich ab 10 Uhr, am Samstag endet die Messe um 18 Uhr, am Sonntag um 17 Uhr. Tickets gibt es ab 7 Euro, Kinder unter drei Jahren sind frei, für Kinder und Jugendliche gibt es gesonderte Tarife. Weitere Informationen unter www.creativmesse.de

