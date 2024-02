Augsburg

09:23 Uhr

Halbe Milliarde Euro: Augsburgs Klärwerk wird zur Großbaustelle

Das Klärwerk liegt ganz im Norden Augsburgs am westlichen Lechufer und grenzt unmittelbar an die Autobahn und das Gersthofer Stadtgebiet an.

Plus Beim Augsburger Klärwerk stehen umfassende Arbeiten an, deren Kosten die Theatersanierung übersteigen. Dafür werden auch die Bürger zur Kasse gebeten.

Von Stefan Krog

Die Stadt wird das Klärwerk nahe der Gersthofer Stadtgrenze an der Autobahn in den kommenden Jahren in Teilen erneuern und erweitern. Bis zum Jahr 2040 sollen 514 Millionen Euro in Sanierung und Neubau von Anlagen gesteckt werden - damit übersteigt der Invest deutlich die Summen von Theatersanierung oder Bahnhofstunnel.

Mit der Sanierung, so Baureferent Steffen Kercher, werde die Kläranlage nach teils 40 Jahren Betrieb (manche Anlagen sind schon 70 Jahre alt) auf Stand gebracht. Künftig soll die Kläranlage durch den Anbau einer vierten Reinigungsstufe auch Medikamentenreste aus dem Abwasser holen können. Zwar kann die Stadtentwässerung voraussichtlich die Hälfte der Kosten über Fördermittel abdecken, die andere Hälfte wird aber von den Gebührenzahlern aufzufangen sein. Die Stadt nennt dazu erste Zahlen.

