Augsburg in Details: Erkennen Sie diese Besonderheiten?

Es gibt Dinge, an denen kommt man ständig vorbei und meint, sie zu kennen. Aber wie genau? Darum geht es in diesem Quiz. Testen Sie Ihr Augsburger-Details-Wissen.

Wer in Augsburg wohnt, spaziert ständig an den Wahrzeichen der Stadt vorbei: der Rathausplatz, die Brunnen, die Fuggerhäuser und die Stadttore. Aber so prächtig die Stadt auch ist, irgendwann verliert man den Blick für ihre Schönheit. Und vor allem für die Details. Deshalb folgt nun ein Quiz für echte Aux-Kennerinnen und -Kenner (Sorry, für den Wortwitz). Die Bilder zeigen Details-Aufnahmen von Augsburger Besonderheiten, die garantiert jeder und jede in Augsburg schon einmal gesehen hat. Aber haben Sie auch genau hingeguckt? Testen Sie Ihr Wissen.

(Bitte klicken Sie auf "Akzeptieren und anzeigen", um das Quiz zu sehen.)

Foto: Christina Heller-Beschnitt

Christina Heller-Beschnitt

Foto: Christina Heller-Beschnitt

Foto: Christina Heller-Beschnitt

Foto: Christina Heller-Beschnitt

Foto: Christina Heller-Beschnitt

Foto: Christina Heller-Beschnitt

Foto: Christina Heller-Beschnitt

Foto: Christina Heller-Beschnitt

Foto: Christina Heller-Beschnitt

