Erneut Einbrüche in Augsburger Gaststätten

Zuletzt kam es in Augsburg vermehrt zu Einbrüchen in Gaststätten. Die Polize beschäftigen zwei neue Fälle.

Schon wieder ist in Augsburg in Gaststätten eingebrochen worden. Am vergangenen Wochenende drangen bislang unbekannte Personen in zwei Gaststätten in der Donauwörther und in der Derchinger Straße ein. Ein Einbruch ereignete sich zwischen Freitag (11. August), 23 Uhr, und Samstag (12. August), 9 Uhr. Laut Polizei war eine bislang unbekannte Person in die Gaststätte in der Donauwörther Straße eingebrochen. Dabei entstand ein Sachschaden im unteren zweistelligen Bereich.

Bereits vorher, zwischen Donnerstag, 17 Uhr und Samstag, 7 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Derchinger Straße im Bereich der Sportanlage. Der Sach- und Beuteschaden lag hier laut Polizei im mittleren dreistelligen Bereich.

Zuletzt kam es in Augsburg zu mehreren Einbrüchen in Gaststätten, unter anderem auch in die Kulperhütte. Die Kriminalpolizei hat für die neuen Fälle die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter 0821/323-3810 zu melden. (nip)