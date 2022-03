Augsburg

Blitzer-Marathon: Hier will die Polizei in Augsburg Raser erwischen

Am Donnerstag findet ein bayernweiter Blitzer-Aktionstag statt. Auch in Augsburg gibt es diverse Messpunkte.

Am Donnerstag findet ein bayernweiter Blitzer-Aktionstag statt. Auch in Augsburg gibt es diverse Messpunkte. So ist es um die Verkehrssicherheit in der Stadt bestellt.

Von Jan Kandzora

Die Polizei in Bayern will verstärkt gegen Raserei im Straßenverkehr vorgehen. Am Donnerstag, 24. März, startet wieder ein sogenannter bayernweiter "Blitzmarathon" - auch im Augsburger Stadtgebiet. Ziel der Aktion, die dieses Mal im Rahmen eines europaweiten sogenannten "Speedmarathons" stattfindet: Verkehrsteilnehmer sollen sensibilisiert werden, sich an die Tempolimits zu halten. Nach Angaben der Polizei ging 2021 ein Viertel der Verkehrstoten auf Bayerns Straßen auf überhöhte Geschwindigkeit zurück. Im Bereich des Augsburger Polizeipräsidiums sank die Zahl der tödlichen Verkehrsunfälle zuletzt leicht, von 31 im Jahr 2020 auf 30 im Jahr 2021. Die Zahl der Verkehrsunfälle in Augsburg insgesamt blieb im Pandemie-Jahr 2021 auf niedrigem Niveau. Wie aus der aktuellen Statistik der Polizei hervorgeht, krachte es im Stadtgebiet vergangenes Jahr 8950 Mal. Das ist der niedrigste Wert innerhalb der vergangenen zehn Jahre - wenn man von 2020 absieht, als die Zahl bei 8932 gelegen hatte. Blitzer-Marathon in Augsburg: An diesen Messstellen wird geblitzt Nach Angaben des Innenministeriums gehe es nicht darum, "möglichst viele Verwarnungen auszusprechen oder Bußgeldbescheide zu verschicken", die Aktion solle "Verkehrsteilnehmer wachrütteln", sagt Innenminister Joachim Herrmann (CSU). In Augsburg soll an 19 Messstellen geblitzt werden, darunter an viel befahrenen Straßen wie in der Pferseer Unterführung, der Berliner Allee, der Haunstetter Straße und der Donauwörther Straße. Die genauen Standorte wurden bereits bekannt gemacht, Interessierte finden Sie auf der Internetseite des Bayerischen Innenministeriums. Lesen Sie dazu auch Interaktive Karte Diese Karte zeigt alle Messstellen beim Blitzmarathon 2022 in der Region Die Blitzer sind konkret an folgenden Standorten in Augsburg platziert: Pferseer Unterführung

Berliner Allee/Franz-Josef-Strauß-Straße

Konrad-Adenauer-Allee

Donauwörther Straße

Eschenhofstraße

Stuttgarter Straße

Ulmer Straße

Carl-Schurz-Straße

Hirblinger Straße

Sommestraße

Rumplerstraße

Stadionstraße

Friedberger Straße

Derchinger Straße

Gersthofer Straße

Mühlhauser Straße

Haunstetter Straße/Landsberger Straße/Königsbrunner Straße

Friedrich-Ebert-Straße

Neuburger Straße Die bayerische Polizei führt die bayernweit verstärkten Geschwindigkeitskontrollen bis Freitag, 25. März, 6 Uhr, durch. Insgesamt sollen rund 1800 Polizistinnen und Polizisten sowie etwa 50 Bedienstete der Gemeinden und Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachung die Geschwindigkeit an rund 2100 möglichen Messstellen in ganz Bayern mit Schwerpunkt vor allem auf Landstraßen kontrollieren. Im vergangenen Jahr hatte die bayerische Polizei bei der Aktion im Freistaat insgesamt 7036 Geschwindigkeitsübertretungen notiert. (jaka)

