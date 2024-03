Augsburg

08:15 Uhr

"Leute schreien": Feuerwehr rettet bei Brand Bewohner aus Haus

Zu einem dramatischen Rettungseinsatz kam es bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Augsburg-Oberhausen.

In einem Haus in Augsburg-Oberhausen ist nachts Feuer ausgebrochen. Das Treppenhaus war massiv verraucht. In dem Gebäude befanden sich noch Menschen.

In der Nacht auf Donnerstag kurz vor drei Uhr ging bei der Leitstelle ein Notruf ein, dass aus einem Haus in der Donauwörther Straße in Oberhausen Rauch dringe und man Menschen schreien höre. Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen rückten sofort aus. Vor Ort kam es offenbar zu dramatischen Szenen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren das Treppenhaus und der Flur des ersten Stockwerks bereits massiv verraucht. Zwei Trupps mit Atemschutz drangen vor, um den Brandherd zu lokalisieren und nach Bewohnern zu suchen. Weitere Einsatzkräfte durchkämmten die darüber liegenden Geschosse, um nach Menschen zu suchen. Wie ein Sprecher mitteilt, war das Treppenhaus bereits so voller Brandrauch, dass niemand dadurch hätte fliehen können. Wohnungsbrand in Augsburg-Oberhausen: Feuerwehren retten Menschen Die Feuerwehr rettete sechs Personen aus dem Haus, davon fünf über die Drehleiter. Ein weiterer Bewohner wurde über das inzwischen durch Lüftungsmaßnahmen rauchfreie Treppenhaus ins Freie gebracht. In der Zwischenzeit wurde der Brandherd in einer Wohnung im ersten Obergeschoss lokalisiert und gelöscht. Zahlreiche Einsatzkräfte waren beim Brand in der Donauwörther Straße vor Ort. Foto: Berufsfeuerwehr Augsburg Aufgrund der komplexen Lage und der massiven Rauchentwicklung im Gebäude wurden weitere Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, und der Freiwilligen Feuerwehr Kriegshaber nachgefordert. Der Rettungsdienst war ebenfalls mit vier Rettungswagen, Notarzt und dem Einsatzleiter vor Ort, um die betroffenen Mieter zu versorgen. Eine Frau musste laut Bericht der Feuerwehr aufgrund der massiven Rauchgasintoxikation in das Krankenhaus transportiert werden. Weitere Menschen wurden im Großraumrettungswagen der Berufsfeuerwehr betreut. Nachdem das Feuer gelöscht war, wurden sämtliche Wohnungen und der Aufzug des Mehrfamilienhauses auf Rauch und Feuer untersucht und belüftet. Die Polizei unterstützte die Feuerwehren mit einer Vielzahl an Einsatzkräften. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen. (ina)

Themen folgen