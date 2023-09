Firma Tubesolar macht den Laden in Augsburg dicht

Plus Das Augsburger Unternehmen war mit großen Erwartungen gestartet. Jetzt fehlt Geld für eine Perspektive. Für die Beschäftigten ist es ein bitterer Moment.

Am Ende ging es ganz schnell. Die Augsburger Firma Tubesolar ist pleite. Ihr fehlt Geld, um für das finanziell extrem angeschlagene Unternehmen eine Perspektive zu entwickeln. Der Geschäftsbetrieb ist bereits eingestellt. Für die knapp 140 Beschäftigten ist die Entscheidung ein schwerer Schlag. Ihnen wurde die Kündigung ausgesprochen. Tubesolar galt lange Zeit als Hoffnungsträger der deutschen Solar-Industrie. Wie konnte es zum Aus kommen?

Dass die Zukunft des Unternehmens auf dem Spiel gestanden ist, war seit Längerem bekannt. Wirtschaftliche Probleme hatten sich bereits abgezeichnet. Die Tubesolar AG stellte einen Insolvenzantrag. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde zunächst Georg Jakob Stemshorn von der Pluta Rechtsanwalts GmbH bestellt. Anfangs war die Hoffnung da, dass es aufwärts gehen könnte. Stemshorn berichtete nach seinem Einstieg, dass er in der Belegschaft eine hohe Motivation spüre. Er sprach von Aufbruchstimmung.