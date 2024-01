TSV Schwaben Augsburg gewinnt schwäbische Meisterschaft

Im Finale gegen den TSV Kottern gewinnt die U19 den Titel. Nun fährt die Mannschaft zur Bayerischen Meisterschaft nach Weißenburg.

Die A-Junioren des TSV Schwaben Augsburg haben die Schwäbische Meisterschaft im Futsal gewonnen. Im Finale besiegten sie den TSV Kottern mit 2:1. Sowohl der Sieger als auch der Zweitplatzierte haben sich für die Bayerische Meisterschaft qualifiziert. Diese findet am Samstag ab 11 Uhr in der Seeweiherhalle in Weißenburg statt.

Nach den Vorrundenspielen der „Schwäbischen“ in Marktoberdorf hatte die Turnierleitung allerhand Fleißaufgaben zu lösen. In der Gruppe 1 waren gleich drei Mannschaften mit fünf Punkten gleichauf, in der Gruppe 2 zwei Teams mit jeweils sechs Punkten. Während in der Gruppe 2 die Platzierung schnell gelöst war, musste in der Gruppe 1 eine Sondertabelle entscheiden. Da auch der direkte Vergleich unentschieden war, musste auf das Torverhältnis der Vorrundenspiele zurückgegriffen werden. Hier dann die große Überraschung: die klassentiefste Mannschaft, Kreisligist SG SV Bergheim/FSV Inningen, lag vorn.

Allerdings musste sich die Mannschaft im Halbfinale dem TSV Kottern deutlich mit 1:4 geschlagen geben. Im zweiten Halbfinale setzte sich der TSV Schwaben mit 1:0 gegen den TSV Nördlingen durch. Überraschend endete das Spiel um Platz drei, in dem sich die SG gegen Nördlingen 2:1 durchsetzte. Das Finale zeigte ein tolles Niveau. Schwaben Augsburg überzeugte und sicherte sich den Titel. (AZ)

Lesen Sie dazu auch