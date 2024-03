Türkspor Augsburg kann nachlegen

In der Fußball-Bayernliga steht für Türkspor beim TSV Kottern ein Nachholspiel an.

Nach dem 3:2-Sieg gegen die zweite Mannschaft des TSV 1860 München hat Türkspor Augsburg (21 Zähler/Platz 16) im Kampf um den Klassenerhalt in der Bayernliga Süd wieder Land in Sicht. In einem Nachholspiel am Mittwochabend (19 Uhr) gastiert das Team von Trainer Ajet Abazir im Allgäu beim TSV Kottern (39 Punkte/8. Platz).

Den TSV Kottern trainiert ein Ex-Profi

Das Team aus Kempten hatte am vergangenen Wochenende ebenfalls ein Erfolgserlebnis und besiegte den Kirchheimer SC mit 3:2. Die Gastgeber, trainiert vom ehemaligen Bundesligaspieler Frank Wiblishauser, gehen in der heimischen Arena als Favorit auf den Rasen. Doch die Augsburger haben nach dem Erfolg gegen die "kleinen Löwen" sicherlich Lunte gerochen und möchten im Allgäu nachlegen. Zumindest mit einem Punkt wollen sie die Heimreise antreten. "Die Jungs leben momentan und lassen sich auch von Rückschlägen nicht beeindrucken", sagte Türkspor-Coach Ajet Abazi nach dem Sieg gegen 1860 II.

Zumal Türkspor am kommenden Samstag (14 Uhr) wieder gefordert ist. Im prestigeträchtigen Augsburger Derby treten die Türken beim Nachbarn und Tabellenführer TSV Schwaben Augsburg an. (oll)