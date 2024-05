Verspielt der TSV Schwaben Augsburg den Aufstieg?

In der Fußball-Bayernliga schwächelte der Tabellenführer zuletzt. Der TSV Rain, Gegner im schwäbischen Derby, präsentierte sich zuletzt in ausgezeichneter Form.

Sind es die Nerven oder ist es die fehlende Form? Obwohl der TSV Schwaben Augsburg das Feld der Fußball Bayernliga Süd anführt, ist die Mannschaft von Spielertrainer Mathias Ostrzolek ausgerechnet im Saisonendspurt nicht in der Verfassung, die das Team an die Tabellenspitze führte. Am vergangenen Samstag gingen die Augsburger mit einem 3:6-Debakel beim TSV Kottern kräftig baden. Drei Begegnungen stehen in dieser Saison noch auf dem Spielplan. Am Samstag (14 Uhr) gastieren die Schwaben zum Derby beim TSV Rain, eine Woche später kommt es im Ernst-Lehner-Stadion zum Gipfeltreffen gegen den SV Erlbach, ehe am letzten Spieltag die Reise zum SV Kirchanschöring auf dem Plan steht.

TSV Schwaben Augsburg kann sich Ausrutscher nicht erlauben

Mit der Darbietung der Seinen in Kottern zeigte sich Max Wuschek nicht zufrieden. "Wir müssen uns in allen Bereichen steigern", fordert der Sportliche Leiter und fügt an: "Defensiv, wie offensiv." Einen weiteren Ausrutscher können sich die Violetten eigentlich nicht leisten, sonst erledigt sich das Thema Aufstieg für die Schwaben von selbst. Doch dagegen will sich das Team wehren. Fehlen wird in der Tillystadt vermutlich der angeschlagene Abwehrrecke Engjell Havolli und auch Lukas Gerlspeck steht nach seinem Unfall wohl noch nicht zur Verfügung. Auch hinter Angreifer Timmi Diowo steht noch ein Fragezeichen.

Gastgeber TSV Rain dürfte vermutlich mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben und präsentierte sich zuletzt in ausgezeichneter Verfassung. Während der Woche gelang dem Team von Trainer David Bulik im Nachholspiel beim Kirchheimer SC ein 2:0-Sieg.

