Gesundheitsamt Augsburg – alle Infos zu Telefon, Öffnungszeiten und Corona

Das Gesundheitsamt Augsburg ist für das Stadtgebiet zuständig, das staatliche Gesundheitsamt im Landratsamt Augsburg für den Landkreis Augsburg. Hier die Infos.

Zu den Aufgaben von Gesundheitsämtern gehört die Überprüfung und Überwachung von hygienischen Vorschriften in öffentlichen Einrichtungen wie beispielsweise Bädern, Krankenhäusern oder auch Kindergärten. Außerdem erstellt das Gesundheitsamt alle gesetzlich vorgeschriebenen amtsärztlichen Gutachten und Zeugnisse und erfüllt eine Gesundheitsberatungsfunktion, zum Beispiel zu Schwangerschaft oder psychischen Krankheiten. Auch in der Corona-Pandemie spielen Gesundheitsämter eine entscheidende Rolle in der Durchführung des Infektionsschutzgesetzes. Wir stellen Ihnen das Gesundheitsamt der Stadt Augsburg mit seinen Kontaktmöglichkeiten und verschiedenen Beratungsangeboten vor. Außerdem finden Sie hier Informationen dazu, wie Sie eine Corona-Infektion melden.

Gesundheitsamt Augsburg – Telefon, Öffnungszeiten, Adresse

Adresse:

Hoher Weg 8, 86152 Augsburg

einige Dienststellen: Karmelitengasse 11, 86152 Augsburg

Öffnungszeiten:

Montag - Mittwoch: 7.30 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.30 Uhr

Donnerstag: 7.30 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.30 Uhr

Freitag: 7.30 - 12.00 Uhr

Telefonnummer: 0821/3242029

Alle Bereiche des Gesundheitsamts Augsburg haben eine eigene Telefon-Durchwahl. Diese finden Sie in unserer Auflistung.

Psychische Gesundheit, Gesundheitsbelehrung, HIV-Test – Angebote des Gesundheitsamts Augsburg

Hier sehen Sie alle Beratungsangebote und Leistungen des Gesundheitsamts Augsburg mit entsprechenden Telefonnummern für weitere Fragen und Links zur Webseite für nähere Informationen und Anträge.

Beratung von Müttern und Vätern, Kinder- und Jugendgesundheit

Schulärztliche Untersuchungen, Beratung, Impfung, Infektionsschutz, Kinderzahngesundheit (-2048)

Adresse: Hoher Weg 8, 86152 Augsburg

Tel: 0821/324-2044 und 0821/324-2040, -2042, -2045, -2046, -2054

E-Mail: jugend.gesundheitsamt@augsburg.de

Koordinierungsstelle Prävention

Prävention von Sucht und Übergewicht, Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz und in Schulen

Adresse: Hoher Weg 8, 86152 Augsburg

Tel: 0821/324-2081

E-Mail: praev.gesundheitsamt@augsburg.de

Gesundheitliche Beratung und Angebote für Prostituierte

Ärztliche und psychosoziale Beratung

Adresse: Karmelitengasse 11, 86152 Augsburg

11, 86152 Tel: 0821/324-2094 und -2051

E-Mail: sti.gesundheitsamt@augsburg.de

Gesundheitsschutz und TBC-Fürsorge

Verhindern von Infektionswellen

Adresse: Karmelitengasse 11, 86152 Augsburg

11, 86152 Tel: 0821/324-2064

E-Mail: infektion.gesundheitsamt@augsburg.de

Lebensmittelbelehrung

Wer beruflich mit Lebensmitteln zu tun hat, braucht – nach Infektionsschutzgesetz Paragraf 43 – vor Antritt seiner Tätigkeit eine Belehrung durch das Gesundheitsamt . Alle zwei Jahre muss eine Folgebelehrung durchgeführt werden.

. Alle zwei Jahre muss eine Folgebelehrung durchgeführt werden. Adresse: Karmelitengasse 11, 86152 Augsburg

11, 86152 Tel: 0821/324-2096, -2070

E-Mail: belehrung.gesundheitsamt@augsburg.de

Gutachten und Zeugnisse

Erstellung von gesetzlich vorgeschriebenen amtsärztlichen Gutachten und Zeugnissen

Adresse: Karmelitengasse 11, 86152 Augsburg

11, 86152 Tel: 0821/324-2034

E-Mail: gutachten.gesundheitsamt@augsburg.de

Heimaufsicht

Überprüfung von Pflegeheimen

Adresse: Hoher Weg 8, 86152 Augsburg

Tel: 0821/324-2022, -2024, -2073, -2361, -2362

E-Mail: gutachten.gesundheitsamt@augsburg.de

Hygiene

Adresse: Hoher Weg 8, 86152 Augsburg

Tel: 0821/324-2065

Impfwesen

Beratung und Impfung (Reiseimpfungen) https://www.augsburg.de/umwelt-soziales/gesundheit/gesundheitsberatung/reisemedizin

Adresse: Hoher Weg 8, 86152 Augsburg

Tel: 0821/324-2031, -2040

E-Mail: gesundheitsamt.stadt@augsburg.de

Kontakt für Selbsthilfegruppen

Tel: 0821/324-2016

E-Mail: shg.gesundheitsamt@augsburg.de

Psychische Gesundheit

Soziale und ärztliche Beratung, bei Bedarf Hausbesuche, Unterstützung und Hilfe in Krisensituationen einschließlich Krisenintervention, Vermittlung an psychiatrische Einrichtungen

Adresse: Karmelitengasse 11, 86152 Augsburg

11, 86152 Tel: 0821/324-2016

E-Mail: psych.gesundheitsamt@augsburg.de

Beratung für Schwangerschaftsfragen

Adresse: Hoher Weg 8, 86152 Augsburg

Tel: 0821/324-2049

E-Mail: schwanger.gesundheitsamt@augsburg.de

Sexuell übertragbare Infektionen (HIV/Aids)

Test und Beratung

Adresse: Karmelitengasse 11, 86152 Augsburg

11, 86152 Tel: 0821/324-2057

E-Mail: sti.gesundheitsamt@augsburg.de

Ernährung/ Essstörung

Hilfe für Betroffene und Angehörige, Prävention

Adresse: Hoher Weg 8, 86152 Augsburg

Tel: 0821/324-2081

E-Mail: praev.gesundheitsamt@augsburg.de

Heilpraktiker

Wer in der Bundesrepublik Deutschland als Heilpraktiker tätig werden möchte, muss sich dazu einer amtsärztlichen Überprüfung unterziehen.

als Heilpraktiker tätig werden möchte, muss sich dazu einer amtsärztlichen Überprüfung unterziehen. Adresse: Hoher Weg 8, 86152 Augsburg

Tel: 0821/324-2035

Corona melden im Gesundheitsamt Augsburg – was muss man machen, wenn man Corona-positiv ist?

Um das Gesundheitsamt zu informieren, müssen Sie lediglich ein Online-Formular ausfüllen. Dieses finden Sie auf der Webseite der Stadt Augsburg.

Informieren Sie außerdem selbst Ihre Kontaktpersonen!

Für weitere Fragen rufen Sie die Corona-Hotline des Gesundheitsamts Augsburg an: 0821/324-4444

oder Informieren Sie sich auf der Webseite der Stadt Augsburg.

Gesundheitsamt Augsburg-Land: Telefon, Öffnungszeiten

Das Staatliche Gesundheitsamt ist zuständig für den Landkreis Augsburg und befindet sich im Landratsamt Augsburg.

Adresse: Prinzregentenplatz 4, 86150 Augsburg

Telefon: 0821/3102-2101

Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 07.30 - 12.30, Do. 14.00 - 17.30

: Montag - Freitag: 07.30 - 12.30, Do. 14.00 - 17.30 E-Mail: gesundheitsamt@LRA-a.bayern.de

Eine Auflistung aller Zuständigkeitsbereiche mit den entsprechenden Ansprechpartnern finden Sie auf der Webseite des Gesundheitsamts Augsburg-Land.