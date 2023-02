Fugger-Boulevard: Augsburg erlebt sein blaues Wunder

Plus Für die Achse zwischen Königsplatz und Theater gibt es große Pläne, doch der Stadt fehlt dafür das Geld. Ist ein Dixi-Klo jetzt die Lösung für viele Probleme?

Der Augsburger, sagt man, stelle sein Licht gern unter den Scheffel. Aber manchmal kann er auch groß denken. Beispiel gefällig? Der Fugger-Boulevard. Die Achse zwischen Königsplatz und Theater soll zur Flaniermeile werden – mit einer Doppelreihe von Bäumen an jeder Seite. Die Berliner Prachtstraße Unter den Linden wird armselig wirken im Vergleich …