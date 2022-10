Grundschulen in Augsburg: Adressen, Kontaktinformationen und Schulprofile

Wir stellen Ihnen die Augsburger Grundschulen im Detail vor und bieten einen Überblick über die verschiedenen schulischen Angebote und Profile.

In der Universitätsstadt Augsburg gibt es ein umfassendes Bildungsangebot. Wir bieten Ihnen eine Übersicht über die Grundschulen in Augsburg inklusive der Adressen, der Kontaktmöglichkeiten sowie einigen Hintergrundinformationen zu den jeweiligen Schulen. Wir unterscheiden in dieser Aufzählung grundlegend zwischen den Bereichen öffentliche Schulen sowie privatgeführte Schulen.

Grundlegende Informationen zu Grundschulen, dem Schulsprengel und der Schulanmeldung

Die Grundschule umfasst im Freistaat Bayern die Jahrgangsstufen 1 bis 4.

Was bei einem Übertritt an eine weiterführende Schule beachtet werden muss

Das erfolgreiche Absolvieren der vierten Klasse an einer bayerischen Grundschule befähigt die Schülerinnen und Schüler im darauffolgenden Schuljahr jeweils dazu, grundsätzlich die fünfte Jahrgangsstufe einer Mittelschule, einer Realschule oder eines Gymnasiums zu besuchen.

Eine Übersicht über die öffentlichen Grundschulen in Augsburg inklusive der Schulnummern

Öffentliche Grundschulen sind Grundschulen, deren Lehrkräfte und Lehrmittel aus öffentlicher Hand (in der Regel Steuergelder sowie Bildungsetat des Bundes oder des Freistaates) bezahlt werden. Der Sachaufwandsträger ist hier entweder der Freistaat Bayern oder die Stadt Augsburg selbst.

Grundschule Augsburg-Bärenkeller

Informationen: Die Grundschule Augsburg-Bärenkeller bietet sowohl offene als auch gebundene Ganztagsklassen an. Die Schulleitung ist Daniela Baur-Riefle .

: 8556 Adresse: Bärenstraße 15, 86156 Augsburg

Kontaktmöglichkeiten : Sie erreichen die Grundschule Augsburg-Bärenkeller telefonisch unter 0821 / 324-1045, per Fax unter 0821 / 324-1050 und die E-Mail Adresse der Schule lautet baerenkeller.gs.stadt@augsburg.de. Den Webauftritt der Grundschule Augsburg-Bärenkeller finden Sie unter baerenkellerschule.de.

Birkenau-Grundschule

Informationen: In der Birkenau-Grundschule in Lechhausen wird eine Mittags- sowie Nachmittagsbetreuung angeboten. Die Rektorin heißt Bettina Barwig .

: 8526 Adresse: Soldnerstraße 35, 86167 Augsburg

Kontaktmöglichkeiten : Die Birkenau Grundschule in Augsburg-Lechhausen ist telefonisch unter 0821 / 324-2541, per Fax unter 0821 / 324-2545 sowie per E-Mail unter birkenau.gs.stadt@augsburg.de erreichbar. Den Webauftritt der Birkenau Grundschule finden Sie unter birkenenauschuleaugsburg.de.

Blériot-Grundschule

Informationen: Die Blériot-Grundschule im Augsburger Universitätsviertel wird von Holger Wacek geleitet. Ein besonderes Augenmerk wird hier auf die musischen Fächer sowie den Schulchor gelegt.

: 8538 Adresse: Blériotstraße 41, 86159 Augsburg

Kontaktmöglichkeiten : Telefonisch können Sie die Blériotschule unter 0821 / 324-2550 erreichen. Die Faxnummer lautet 0821 / 324-2555. Per E-Mail ist die Grundschule über bleriot.gs.stadt@augsburg.de zu kontaktieren. Die Webseite der Grundschule finden Sie unter bleriot-grundschule.de.

Grundschule Augsburg-Centerville-Süd

Informationen: Bei der Grundschule Augsburg-Centerville-Süd handelt es sich um eine sogenannte Modus-Schule. Das bedeutet, dass an dieser Schule neue Unterrichtspraktiken und Konzepte erprobt und getestet werden können. Der Schulleiter heißt Christoph Dietsche .

: 8553 Adresse: Columbusstraße 12, 86156 Augsburg

Kontaktmöglichkeiten : Telefonisch kann man die Grundschule Augsburg-Centerville-Süd unter 0821 / 324-3661, per Fax unter 0821 / 324-3665 sowie per E-Mail unter centerville.gs.stadt@augsburg.de erreichen. Den Webauftritt der Grundschule Augsburg-Centerville-Süd finden Sie unter centervillevs.de.

Drei-Auen-Grundschule

Informationen: Die Drei-Auen-Grundschule befindet sich im Augsburger Stadtteil Oberhausen , verfügt über drei Horte und wird von Karin Große geleitet. Des Weiteren wird an der Drei-Auen-Grundschule schwerpunktmäßig die Förderung der Deutschsprachigkeit vorangetrieben. Darüberhinaus ist die Drei-Auen-Grundschule Partnerschule des FC Augsburg .

: 8542 Adresse: Ahornerstraße 21, 86154 Augsburg

Kontaktmöglichkeiten : Telefonisch können Sie die Drei-Auen-Grundschule unter 0821 / 324-9663 erreichen. Die Faxnummer lautet 0821 / 324-9665. Per E-Mail ist die Grundschule über drei.auen.gs.stadt@augsburg.de zu kontaktieren. Die Webseite der Drei-Auen-Grundschule finden Sie unter drei-auen-grundschule.de.

Eichendorff-Grundschule

Informationen: Die Eichendorff-Grundschule in Haunstetten verfügt über einen Hort. Die Schulleitung ist Ute Guggemos .

: 8535 Adresse: Georg-Käß-Platz 1, 86179 Augsburg

Kontaktmöglichkeiten : Sie erreichen die Eichendorff-Grundschule telefonisch unter 0821 / 324-7390, per Fax unter 0821 / 324-7395 und die E-Mail-Adresse der Schule lautet eichendorff.gs.stadt@augsburg.de. Den Webauftritt der Eichendorff-Grundschule finden Sie unter eichendorffschule-augsburg.de.

Elias-Holl-Grundschule Augsburg

Informationen: Bei der Elias-Holl-Grundschule handelt es sich um eine bilinguale Grundschule , an der neben Deutsch auch auf Französisch unterrichtet wird. Die Rektorin der Elias-Holl-Grundschule ist Christiane Storm .

: 8518 Adresse: Obere Jakobermauer 18, 86152 Augsburg

Kontaktmöglichkeiten : Telefonisch kann man die Elias-Holl-Grundschule unter 0821 / 324-2561, per Fax unter 0821 / 324-2563 sowie per E-Mail unter elias.holl.gs.stadt@augsburg.de erreichen. Den Webauftritt der Elias-Holl-Grundschule finden Sie unter elias-holl-grundschule.de.

Grundschule Augsburg-Firnhaberau

Informationen: Die Grundschule Augsburg-Firnhaberau wird von Andrea Deschler geleitet und bietet das Konzept der offenen Ganztagsklasse an.

: 8561 Adresse: Hubertusplatz 5, 86169 Augsburg

Kontaktmöglichkeiten : Telefonisch können Sie die Grundschule Augsburg-Firnhaberau unter 0821 / 324-1020 erreichen. Die Faxnummer lautet 0821 / 324-1025. Per E-Mail ist die Grundschule über firnhaberau.gs.stadt@augsburg.de erreichbar. Die Webseite der Grundschule finden Sie unter gsms-firnhaberau.de

Friedrich-Ebert-Grundschule

Informationen: Die Friedrich-Ebert-Grundschule in Göggingen wird von Kerstin Frühwald geleitet. Es werden gebundene Ganztagsklassen angeboten.

: 8532 Adresse: Friedrich-Ebert-Straße 14, 86199 Augsburg

14, 86199 Kontaktmöglichkeiten : Sie erreichen die Eichendorff-Grundschule telefonisch unter 0821 / 324-1070, per Fax unter 0821 / 324-1075 und die E-Mail Adresse der Schule lautet friedrich.ebert.gs.stadt@augsburg.de. Den Webauftritt der Friedrich-Ebert-Grundschule finden Sie unter ebert-grundschule.de.

Fröbel-Grundschule

Informationen: Die Fröbel-Grundschule in Augsburg-Haunstetten wird von Ricarda Vüllers-Munz geleitet. Es gibt eine Kooperation mit dem Arbeitskreis Fröbelschule e.V., der die offene Ganztagsschule ermöglicht.

: 8536 Adresse: Siebenbürgenstraße 19, 86179 Augsburg

Kontaktmöglichkeiten : Telefonisch können Sie die Fröbel-Grundschule unter 0821 / 324-2571 erreichen. Die Faxnummer lautet 0821 / 324-2575. Per E-Mail ist die Grundschule über froebel.gs.stadt@augsburg.de zu erreichen. Die Webseite der Grundschule finden Sie unter froebel.schulen-augsburg.de.

Grundschule Augsburg Göggingen-West

Informationen: In der Grundschule Göggingen-West, die von Daniela Ecker geleitet wird, wird eine offene Ganztagsklasse angeboten.

: 8531 Adresse: Von-Cobres-Straße 5, 86199 Augsburg

5, 86199 Kontaktmöglichkeiten : Sie erreichen die Eichendorff-Grundschule telefonisch unter 0821 / 324-2510, per Fax unter 0821 / 324-2514 und die E-Mail Adresse der Schule lautet goeggingen.west.gs.stadt@augsburg.de. Weitere Informationen zum Schulalltag an der Grundschule Göggingen-West finden Sie auf der offiziellen Webseite der Grundschule . Diese erreichen Sie unter grundschule-goeggingen-west.de

Grundschule Augsburg-Hammerschmiede

Informationen: Die Grundschule Augsburg-Hammerschmiede wird von Thomas Schweizer geleitet und bietet ihren Schülerinnen und Schülern das Konzept der gebundenen Ganztagsklasse an.

: 8519 Adresse: Pappelweg 8, 86169 Augsburg

Kontaktmöglichkeiten : Telefonisch können Sie die Grundschule Augsburg-Hammerschmiede unter 0821 / 324-2581 erreichen. Die Faxnummer lautet 0821 / 324-2585. Per E-Mail ist die Grundschule über hammerschmiede.gs.stadt@augsburg.de erreichbar. Die Webseite der Grundschule Augsburg-Hammerschmiede finden Sie unter gshammerschmiede.de

Hans-Adlhoch-Grundschule

Informationen: Bei der Hans-Adlhoch-Grundschule in Augsburg-Pfersee handelt es sich um eine Grundschule , die verschiedene Kooperationen, zum Beispiel mit dem Staatstheater Augsburg sowie der Sing- und Musischule Mozartstadt Augsburg , pflegt. Desweiteren ist die Hans-Adlhoch-Grundschule eine sogenannte Sprt-Grundschule. Das bedeutet, dass der Bereich Schulsport eine besondere Gewichtung innerhalb des Lehrplans der Grundschule erhält. Geleitet wird die Hans-Adlhoch-Grundschule von Sabine Stahl-Schnitzler.

: 8545 Adresse: Hans-Adlhoch-Straße 34, 86157 Augsburg

34, 86157 Kontaktmöglichkeiten : Telefonisch kann man die Hans-Adlhoch-Grundschule unter 0821 / 324-9651, per Fax unter 0821 / 324-9655 sowie per E-Mail unter hans.adlhoch.gs.stadt@augsburg.de erreichen. Den Webauftritt der Hans-Adlhoch-Grundschule finden Sie unter hans-adlhoch-schule.de.

Grundschule Augsburg-Herrenbach

Informationen: Die Grundschule Augsburg-Herrenbach wird von Daniela Starzyk geleitet. Im Portfolio der Grundschule Augsburg-Herrenbach befinden sich neben Bläser- und Schlagwerkklassen auch Deutschlerngruppen für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund.

: 8512 Adresse: Herrenbachstraße 41, 86161 Augsburg

Kontaktmöglichkeiten : Sie erreichen die Eichendorff-Grundschule telefonisch unter 0821 / 324-9440, per Fax unter 0821 / 324-9445 und die E-Mail Adresse der Schule lautet herrenbach.gs.stadt@augsburg.de. Den Webauftritt der Grundschule Augsburg-Herrenbach, der weitere Informationen zur Schulfamilie und dem Schulprofil bereithält, finden Sie unter gsherrenbach.de.

Grundschule Hochzoll-Süd

Informationen: Die Grundschule Hochzoll-Süd bietet eine offene Ganztagsklasse zur Entlastung der Eltern an. Die Schulleitung ist Monika Kohl .

: 8514 Adresse: Höfatsstraße 27, 86163 Augsburg

Kontaktmöglichkeiten : Sie erreichen die Grundschule Hochzoll-Süd telefonisch unter 0821 / 324-1691, per Fax unter 0821 / 324-1695 und die E-Mail Adresse der Schule lautet hochzoll.sued.gs.stadt@augsburg.de. Die Webseite der Grundschule Hochzoll-Süd finden Sie unter grundschule-hochzoll-sued.de.

Grundschule Augsburg-Inningen

Informationen: Die Grundschule Augsburg-Inningen verfügt als Schule über das Schulprofil Inklusion. Dies bedeutet, dass an dieser Grundschule die Gegebenheiten herrschen, Schülerinnen und Schüler, die besonderen Betreuungsbedarf oder eine körperliche oder kognitive Einschränkung aufweisen, am Regelunterricht teilnehmen lassen zu können. Die Schulleitung der Grundschule Augsburg-Inningen ist Hendrik Lange .

: 8537 Adresse: Hohenstaufenstraße 8, 86199 Augsburg

Kontaktmöglichkeiten : Sie erreichen die Grundschule Augsburg-Inningen telefonisch unter 0821 / 324-9452, per Fax unter 0821 / 324-9455 und die E-Mail Adresse der Schule lautet inningen.gs.stadt@augsburg.de. Den Webauftritt der Grundschule Augsburg-Inningen finden Sie unter grundschule-inningen.de.

Johann-Strauß-Grundschule

Informationen: Die Johann-Strauß-Grundschule in Haunstetten wird von Margit Vogt geleitet und ist die Partnerschule der Augsburger LEW.

: 8533 Adresse: Johann-Strauß-Straße 1, 86179 Augsburg

1, 86179 Kontaktmöglichkeiten : Telefonisch können Sie die Grundschule Augsburg-Hammerschmiede unter 0821 / 324-2522 erreichen. Die Faxnummer lautet 0821 / 324-2525. Per E-Mail ist die Grundschule über johann.strauss.gs.stadt@augsburg.de erreichbar. Die Webseite der Johann-Strauß-Grundschule finden Sie unter gs-johann-strauss.de

Kerschensteiner-Grundschule

Informationen: Bei der Kerschensteiner-Grundschule

im Augsburger Stadtteil Hochfeld handelt es sich um eine Grundschule , die getreu ihres Namensgebers, dem Pädagogen Georg Kerschensteiner , das Konzept einer Arbeitschule verfolgt. Dabei werden in der Kerschensteiner Grundschule besonders Werte und Fähigkeiten wie etwa die Spontaneität sowie die Arbeit mit Holz und Metall gefördert.

im Augsburger Stadtteil Hochfeld handelt es sich um eine , die getreu ihres Namensgebers, dem Pädagogen , das Konzept einer Arbeitschule verfolgt. Dabei werden in der besonders Werte und Fähigkeiten wie etwa die Spontaneität sowie die Arbeit mit Holz und gefördert. Adresse: Von-Richthofen-Straße 1, 86159 Augsburg

1, 86159 Kontaktmöglichkeiten : Telefonisch kann man die Kerschensteiner-Grundschule unter 0821 / 324-9900, per Fax unter 0821 / 324-9905 sowie per E-Mail unter kerschensteiner.gs.stadt@augsburg.de erreichen. Den Webauftritt der Kerschensteiner-Grundschule in Augsburg finden Sie unter kerschensteiner-augsburg.de.

Grundschule Augsburg-Kriegshaber

Informationen: Die Grundschule Augsburg-Kriegshaber wird von Dr. Thomas Ammann geleitet. Die Grundschule Augsburg-Kriegshaber nimmt am Schulfruchtprogramm der EU teil und verfügt über einen Schulhund. Dabei handelt es sich um einen speziell ausgebildeten Hund, der den Schülerinnen und Schülern den korrekten Umgang mit Hunden näherbringt sowie etwaige Ängste gegenüber Hunden abbauen soll.

: 8528 Adresse: Ulmer Straße 184a, 86156 Augsburg

184a, 86156 Kontaktmöglichkeiten : Telefonisch können Sie die Grundschule Augsburg-Kriegshaber unter 0821 / 324-9950 erreichen. Die Faxnummer lautet 0821 / 324-9945. Per E-Mail ist die Grundschule über kriegshaber.gs.stadt@augsburg.de zu kontaktieren. Die Webseite der Grundschule Augsburg-Kriegshaber finden Sie unter grundschule-augsburg-kriegshaber.de.

Löweneck-Grundschule

Informationen: Die Löweneck-Grundschule in Augsburg-Oberhausen wird von Britta Siemer geleitet. Das Angebot der Schule umfasst neben Deutschlerngruppen für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund auch eine offene Ganztagsbetreuung für Kinder, deren Eltern berufstätig sind oder aus anderen Gründen ihrer Aufsichtspflicht erst am frühen Abend nachkommen können.

: 8508 Adresse: Flurstraße 30, 86154 Augsburg

Kontaktmöglichkeiten : Sie erreichen die Löweneck-Grundschule telefonisch unter 0821 / 324-7350, per Fax unter 0821 / 324-7355 und die E-Mail Adresse der Schule lautet loeweneck.gs.stadt@augsburg.de. Den Webauftritt der Löweneck-Grundschule, der weitere Informationen zur Schulfamilie und dem Schulprofil bereithält, finden Sie unter loeweneckschule.de.

Luitpold-Grundschule

Informationen: Die Luitpold-Grundschule in Lechhausen wird von Birgit Baka Méndez geleitet und bietet das Programmm fit4future an, bei dem es sich um gesamtheitliches Präventionsprogramm der DAK handelt.

: 8506 Adresse: Brunnenstraße 8, 86165 Augsburg

Kontaktmöglichkeiten : Telefonisch können Sie die Grundschule Augsburg-Hammerschmiede unter 0821 / 324-7380 erreichen. Die Faxnummer lautet 0821 / 324-7375. Per E-Mail ist die Luitpold-Grundschule in Lechhausen über luitpold.gs.stadt@augsburg.de erreichbar. Die Webseite der Grundschule erreichen Sie unter luitpoldschule-augsburg.de.

Schiller-Grundschule

Informationen: Die Schiller-Grundschule in Lechhausen wird von Franz Josef Dorsch geleitet. Es gibt verschiedene Kooperationen mit außerschulischen Institutionen, beispielsweise zu Gewaltprävention.

: 8523 Adresse: Schackstraße 36, 86165 Augsburg

Kontaktmöglichkeiten : Telefonisch können Sie die Schiller-Grundschule unter 0821 / 324-9675 erreichen. Die Faxnummer lautet 0821 / 324-9680. Per E-Mail ist die Grundschule über schiller.gs.stadt@augsburg.de zu erreichen. Die Webseite der Schiller-Grundschule, auf der Sie weitere Informationen zum Schulprofil vorfinden, finden Sie unter schillerschule-augsburg.de.

St.-Anna-Grundschule

Informationen: Bei der St.-Anna-Grundschule handelt es sich um eine bilinguale Grundschule , an der neben Deutsch auch auf Englisch unterrichtet wird und Teil des Erasmus Plus Programms ist. Die Rektorin der St.-Anna-Grundschule ist Andrea Micklitz .

: 8524 Adresse: Schaezlerstraße 26, 86152 Augsburg

Kontaktmöglichkeiten : Telefonisch kann man die St.-Anna-Grundschule unter 0821 / 324-9910, per Fax unter 0821 / 324-9915 sowie per E-Mail unter st.anna.gs.stadt@augsburg.de erreichen. Den Webauftritt der St.-Anna-Grundschule finden Sie unter st-anna-gs.de.

St.-Georg-Grundschule

Informationen: Bei der St.-Georg-Grundschule in der Nähe des Augsburger Doms handelt es sich um eine Grundschule , die unter dem Motto "no child left behind" ein besonders respektvolles Schulklima erreichen möchte. Insbesondere die Integration von Schülerinnen und Schülern, die aus Krisengebieten nach Augsburg geflohen sind, stellt einen wichtigen Eckpfeiler der St.-Georg-Grundschule in Augsburg dar. Der Schulleiter der St.-Georg-Grundschule ist Volker Kunstmann .

: 8567 Adresse: Auf dem Kreuz 25, 86152 Augsburg

Kontaktmöglichkeiten : Telefonisch kann man die St.-Georg-Grundschule unter 0821 / 324-9957, per Fax unter 0821 / 324-9961 sowie per E-Mail unter st.georg.gs.stadt@augsburg.de erreichen. Den Webauftritt der St.-Georg-Grundschule in Augsburg finden Sie unter st-georg-vs.de vor.

St.-Max-Grundschule

Informationen: Die St.-Max-Grundschule in der Jakober - Altstadt, nahe der Kahnfahrt, wird von David Nicolai Sonnleitner geleitet und bietet ihren Schülerinnen und Schülern das sowohl das Konzept der gebundenen als auch der offenen Ganztagsklasse an. An der St.-Max-Grundschule findet auch jahrgangsgemischter Unterricht statt.

: 8510 Adresse: Gänsbühl 22, 86152 Augsburg

Kontaktmöglichkeiten : Telefonisch können Sie die Augsburger St.-Max-Grundschule unter 0821 / 324-2591 erreichen. Die Faxnummer lautet 0821 / 324-2595. Per E-Mail ist die Grundschule über st.max.gs.stadt@augsburg.de erreichbar. Die Webseite der St.-Max-Grundschule erreichen Sie unter st-max-gs.de.

Grundschule Augsburg Vor dem Roten Tor

Informationen: Die Grundschule Augsburg Vor dem Roten Tor wird von Daniela Flaschke geleitet. Die Grundschule Augsburg Vor dem Roten Tor bietet ihren Schülerinnen und Schülern der ersten und zweiten Jahrgangsstufe die Möglichkeit im Rotationsprinzip verschiedene Musikinstrumente auszuprobieren und bei Gefallen zu erlernen.

: 8521 Adresse: Rote-Torwall-Straße 14, 86161 Augsburg

14, 86161 Kontaktmöglichkeiten : Sie erreichen die Grundschule Augsburg Vor dem Roten Tor telefonisch unter 0821 / 324-9480, per Fax unter 0821 / 324-9478 und die E-Mail-Adresse der Schule lautet rote.tor.gs.stadt@augsburg.de. Den Webauftritt der Grundschule Augsburg Vor dem Roten Tor, der weitere Informationen zur Schulfamilie und dem Schulprofil bereithält, finden Sie unter gsrotestor.de.

Werner-Egk-Grundschule Augsburg-Oberhausen

Informationen: Die Werner-Egk-Grundschule Augsburg-Oberhausen verfügt als Schule ebenfalls über das Schulprofil Inklusion. Dies bedeutet, dass an dieser Grundschule die Gegebenheiten herrschen, Schülerinnen und Schüler, die besonderen Betreuungsbedarf oder eine körperliche oder kognitive Einschränkung aufweisen, am Regelunterricht teilnehmen lassen zu können. Die Schulleitung der Werner-Egk-Grundschule Augsburg-Oberhausen ist Ulrike Altmann .

: 8516 Adresse: Hirblinger Straße 2, 86154 Augsburg

Kontaktmöglichkeiten : Sie erreichen die Werner-Egk-Grundschule Augsburg-Oberhausen telefonisch unter 0821 / 324-9968, per Fax unter 0821 / 324-9975 und die E-Mail-Adresse der Schule lautet werner.egk.gs.stadt@augsburg.de. Die Webseite der Werner-Egk-Grundschule Augsburg-Oberhausen finden Sie unter werner-egk-grundschule.de.

Werner-von-Siemens-Grundschule

Informationen: Die Augsburger Werner-von-Siemens-Grundschule wird von Stefan Krieger geleitet und ist eine Sport-Grundschule, an der das Unterrichtsfach Sport eine besondere Rolle innerhalb des Lehrplans und des Schulalltags einnimmt.

: 8501 Adresse: Neuschwansteinstraße 23, 86163 Augsburg

Kontaktmöglichkeiten : Sie erreichen die Werner-von-Siemens-Grundschule telefonisch unter 0821 / 324-1080, per Fax unter 0821 / 324-1082 und die E-Mail-Adresse der Schule lautet werner.v.siemens.gs.stadt@augsburg.de. Auf der Webseite der Werner-von-Siemens-Grundschule finden Sie unter wvs-gs.de weitere Informationen zum Schulalltag.

Westpark-Grundschule

Informationen: Die Westpark-Grundschule bietet eine gebundene Ganztagsklasse sowie eine integrierte Kindertagestätte zur Entlastung der Eltern an. Weiterhin bietet die Wespark-Grundschule bilinguale Klassen, in denen der Unterricht sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch stattfindet, an. Die Schulleitung ist Jutta Schoft .

: 8527 Adresse: Grasiger Weg 8, 86157 Augsburg

Kontaktmöglichkeiten : Sie erreichen die Westpark-Grundschule telefonisch unter 0821 / 324-9490, per Fax unter 0821 / 324-9495 und die E-Mail Adresse der Schule lautet westpark.gs.stadt@augsburg.de. Auf der Webseite der Westpark-Grundschule finden Sie unter westpark-grund.schule weitere Informationen zur Schulfamilie .

Wittelsbacher-Grundschule

Informationen: Die Wittelsbacher-Grundschule befindet sich direkt neben dem Augsburger Hotelturm und bietet neben gebundenen Ganztagsklassen auch eine separate Mittagsbetreuung an. Die Wittelsbacher-Grundschule wird von Iris Sajdar geleitet.

: 8507 Adresse: Elisenstraße 5, 86159 Augsburg

Kontaktmöglichkeiten : Telefonisch kann man die Wittelsbacher-Grundschule unter 0821 / 324-9920, per Fax unter 0821 / 324-9925 sowie per E-Mail unter wittelsbacher.gs.stadt@augsburg.de erreichen. Den Webauftritt der Wittelsbacher-Grundschule mit weiteren Informationen rund um die Grundschule finden Sie unter wittelsbacher-gs.de.

Private Grundschulen in Augsburg - eine Übersicht

Neben staatlichen Grundschulen gibt es in der Fuggerstadt Augsburg auch einige Grundschulen, die unter privater beziehungsweise kirchlicher Trägerschaft stehen. An diesen Grundschulen wird neben dem allgemeingültigen Lehrplan eine Vielzahl an besonderen Kooperationen und Förderprogrammen angeboten. Der Besuch einer privaten Grundschule ist staatlich anerkannt und steht in Bezug auf den Übertritt an weiterführende Schulen staatlich organisierten Grundschulen in nichts nach. Der einzige Unterschied ist, dass für den Unterricht ein geringes monatliches Entgelt vonseiten der Schule erhoben wird.

Bischof-Ulrich-Grundschule Augsburg

Informationen: Die Bischof-Ulrich-Grundschule Augsburg wird vom Schulwerk der Diözese Augsburg getragen und setzt neben dem sogenannten LehrplanPlus, der für staatliche Schulen in Bayern gilt auch auf den sogenannten Marchtaler Plan. Dabei handelt es sich um einen Lehrplan, der die christliche Wertevermittlung in den Mittelpunkt stellt. Geleitet wird die Bischof-Ulrich-Grundschule Augsburg von Miriam Pientschik.

: 8747 Schulgebühren : ab 132 Euro monatlich. Darin enthalten sind die Schulgebühren , die Mittagsbetreuung sowie ein gesundes Mittagessen für die Schülerinnen und Schüler.

: ab 132 Euro monatlich. Darin enthalten sind die , die sowie ein gesundes Mittagessen für die Schülerinnen und Schüler. Adresse: Sommestraße 59, 86156 Augsburg

Kontaktmöglichkeiten : Sie erreichen die Bischof-Ulrich-Grundschule Augsburg telefonisch unter 0821 / 4588-10400 sowie per E-Mail unter sekretariat@bischof-ulrich-grundschule.de. Für weitere Informationen zur Bischof-Ulrich-Grundschule in Augsburg suchen Sie bitte die offizielle Webseite der Grundschule auf. Diese lautet bischof-ulrich-grundschule.de.

Lichtenstein-Rother-Schule

Informationen: Die evangelische Lichtenstein-Rother-Schule (auch LiRo Schule genannt) ist nach der Pädagogin Ilse Lichtenstein-Rother benannt und versteht sich als eine „Lebensgemeinschaft“, die aus den Schülern, Lehrkräften, Eltern, Mitarbeitenden, dem Trägerverein sowie dem Förderverein der LiRo Schule besteht. Getreu dem Motto "miteinander leben, voneinander lernen, gemeinsam glauben" bringen alle Mitglieder der Schulfamilie ihr Wissen und ihre Arbeitskraft in den Schulalltag ein. Die LiRo Schule wird von Peter Weigel geleitet.

: 8541 Schulgebühren : Für den Besuch der LiRo Schule werden monatlich 125 Euro berechnet. Für die Mittagsbetreuung sowie die Verpflegung der Schülerinnen und Schüler fallen zusätzliche Gebühren an.

: Für den Besuch der LiRo werden monatlich 125 Euro berechnet. Für die sowie die Verpflegung der Schülerinnen und Schüler fallen zusätzliche Gebühren an. Adresse: Färberstraße 2, 86157 Augsburg

Kontaktmöglichkeiten : Sie erreichen die Lichtenstein-Rother-Schule Augsburg telefonisch unter 0821 / 208 356 - 20 sowie per E-Mail unter sekretariat@liroschule.de. Für weitere Informationen zur Lichtenstein-Rother-Schule in Augsburg suchen Sie bitte die offizielle Webseite der Grundschule auf. Diese finden Sie unter liroschule.de.

Franz-von-Assisi-Schule

Informationen: Die Augsburger Franz-von-Assisi-Schule wird vom Schulwerk der Diözese Augsburg getragen und versteht sich als freie katholische Grundschule . Geleitet wird die Franz-von-Assisi-Schule Augsburg von Birgit Conrady .

: 8701 Schulgebühren : ab 135 Euro monatlich. Darin enthalten sind die Schulgebühren von 60 Euro sowie die Mittagsbetreuung und ein gesundes Mittagessen für die Schülerinnen und Schüler an zwei Unterrichtsatagen. Auf Wunsch der Eltern können die Schülerinnen bis zu vier Tage die Woche betreut werden. Für den dritten und vierten Betreuungstag werden 25 Euro pro Tag berechnet. Die Franz-von-Assisi-Schule bietet darüber hinaus eine eigene Schulbuslinie, die die Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten Augsburger Stadtgebiet, sowie aus einigen ausgewählten Kommunen im näheren Umkreis abholen, an. Die Eigenbeteiligung liegt hier bei 25 Euro pro Kind pro Monat.

: ab 135 Euro monatlich. Darin enthalten sind die von 60 Euro sowie die und ein gesundes Mittagessen für die Schülerinnen und Schüler an zwei Unterrichtsatagen. Auf Wunsch der Eltern können die Schülerinnen bis zu vier Tage die Woche betreut werden. Für den dritten und vierten Betreuungstag werden 25 Euro pro Tag berechnet. Die Franz-von-Assisi-Schule bietet darüber hinaus eine eigene Schulbuslinie, die die Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten Augsburger Stadtgebiet, sowie aus einigen ausgewählten Kommunen im näheren Umkreis abholen, an. Die Eigenbeteiligung liegt hier bei 25 Euro pro Kind pro Monat. Adresse: Brahmsstraße 35, 86179 Augsburg

Kontaktmöglichkeiten : Sie erreichen die Franz-von-Assisi-Schule Augsburg telefonisch unter 0821 / 4558 108 - 00, per Fax unter 0821 / 4558 108 - 09 sowie per E-Mail unter sekretariat-gs@assisischule.de. Für weitere Informationen zur Franz-von-Assisi-Schule in Augsburg suchen Sie bitte die offizielle Webseite der Grundschule auf. Diese lautet assisischule.de.

Montessori-Schule Augsburg

Informationen: Die Augsburger Montessori-Schule bietet entsprechend der Lehren von Maria Montessori ein notenloses Schulkonzept an. Die Montessori-Schule Augsburg wird von Katharina Neidlinger geleitet.

: 8739 Schulgebühren : Als Aufnahmegebühr werden 300 Euro pro Kind erhoben. Darüber hinaus müssen Eltern, deren erstes Kind die Montessori-Schule in Augsburg besucht, einmalig 750 Euro an die Schule zahlen. Aus diesen Mitteln werden Neuanschaffungen sowie Instandhaltungskosten der Schule abgedeckt. Ab dem zweiten Kind einer Familie entfällt diese Gebühr. Zusätzlich geben die Eltern der Montessorischule pro Kind ein Darlehen von 1500 Euro, das nach Beendigung der Schulzeit zinslos zurückgezahlt wird. Monatlich werden pro Kind 240 Euro Schulgeld erhoben. Für das gemeinsame Mittagessen, das einen besonderen Stellenwert in der Pädagogik nach Maria Montessori einnimmt, werden pro Schuljahr 555 Euro berechnet. Für Schulmaterialien werden pro Schuljahr 50 Euro erhoben. Nachmittagsbetreuung sowie die freien Gruppen der offenen Ganztagsschule sind kostenfrei. Weiterführende Angebote, wie etwa Instrumentalunterricht oder Sportangebote werden von der Schule separat in Rechnung gestellt.

: Als Aufnahmegebühr werden 300 Euro pro Kind erhoben. Darüber hinaus müssen Eltern, deren erstes Kind die Montessori-Schule in besucht, einmalig 750 Euro an die zahlen. Aus diesen Mitteln werden Neuanschaffungen sowie Instandhaltungskosten der abgedeckt. Ab dem zweiten Kind einer Familie entfällt diese Gebühr. Zusätzlich geben die Eltern der Montessorischule pro Kind ein Darlehen von 1500 Euro, das nach Beendigung der Schulzeit zinslos zurückgezahlt wird. Monatlich werden pro Kind 240 Euro Schulgeld erhoben. Für das gemeinsame Mittagessen, das einen besonderen Stellenwert in der Pädagogik nach einnimmt, werden pro 555 Euro berechnet. Für Schulmaterialien werden pro 50 Euro erhoben. Nachmittagsbetreuung sowie die freien Gruppen der offenen Ganztagsschule sind kostenfrei. Weiterführende Angebote, wie etwa Instrumentalunterricht oder Sportangebote werden von der separat in Rechnung gestellt. Adresse: Untere Jakobermauer 11½, 86152 Augsburg

Kontaktmöglichkeiten : Sie erreichen die Montessori-Schule Augsburg telefonisch unter 0821 / 241 377 - 0 sowie per E-Mail unter schule@ montessori-augsburg .de. Für weitere Informationen zur Montessori-Schule in Augsburg suchen Sie bitte die offizielle Webseite der Grundschule auf. Diese lautet montessori-augsburg.de.

Internationale Schule Augsburg

Informationen: An der Internationalen Schule Augsburg , kurz isa, werden die Schülerinnen und Schüler, je nach Bedarf, in ihrer Muttersprache unterrichtet. Die Hauptunterrichtssprache ist neben Englisch vorwiegend Spanisch. Die Grundschule der isa ist staatlich anerkannt und ermöglicht einen Übertritt in eine bayerische Regelschule. Die Schule wird im pädagogischen Bereich von Jasmin König geleitet.

: 8591 Schulgebühren : Bei der Anmeldung werden insgesamt 800 Euro berechnet. Als Aufnahmegebühr müssen einmalig 5000 Euro pro Kind bezahlt werden. Das Schulgeld beträgt 13.384 Euro pro Schuljahr und wird in zwei gleich großen Beträgen jeweils zum 01.01. und 01.07. eines Kalenderjahres fällig. Den aktuellen Gebührenkatalog sowie etwaige Rabatte entnehmen Sie bitte der offiziellen Webseite der Internationalen Schule Augsburg .

: Bei der Anmeldung werden insgesamt 800 Euro berechnet. Als Aufnahmegebühr müssen einmalig 5000 Euro pro Kind bezahlt werden. Das Schulgeld beträgt 13.384 Euro pro und wird in zwei gleich großen Beträgen jeweils zum 01.01. und 01.07. eines Kalenderjahres fällig. Den aktuellen Gebührenkatalog sowie etwaige Rabatte entnehmen Sie bitte der offiziellen Webseite der Internationalen . Adresse: Werner-von-Braun-Straße 1a, 86368 Gersthofen

1a, 86368 Kontaktmöglichkeiten : Sie erreichen die Internationale Schule Augsburg telefonisch unter 0821 / 455560–0, per Fax unter 0821 / 455560–10 sowie per E-Mail unter info@ isa-augsburg .com. Für weitere Informationen zur Franz-von-Assisi-Schule in Augsburg suchen Sie bitte die offizielle Webseite der Schule auf. Diese lautet isa-augsburg.com.

Waldorfschule Augsburg

Informationen: Die Freie Waldorfschule Augsburg wird von Dr. Annette Schmidt geleitet. In einer Waldorfschule arbeiten die Lehrkräfte eng mit den Eltern zusammen. Zudem erhält man an Waldorfschulen keine Noten und bleibt seine gesamte Schullaufbahn über im selben Klassenverband.

: 1020 Schulgebühren : Die Schulgebühren an der freien Waldorfschule Augsburg richten sich nach dem Einkommen der Eltern. Eine aktuelle Tabelle finden Sie auf der offiziellen Webseite der freien Waldorfschule Augsburg .

: Die an der freien richten sich nach dem Einkommen der Eltern. Eine aktuelle Tabelle finden Sie auf der offiziellen Webseite der freien . Adresse: Dr.-Schmelzing-Straße 52, 86169 Augsburg

Kontaktmöglichkeiten : Sie erreichen die Waldorfschule Augsburg telefonisch unter 0821 / 27096 - 0, per Fax unter 0821 / 27096 - 50 sowie per E-Mail unter info@ waldorf-augsburg .de. Für weitere Informationen zur Waldorfschule Augsburg suchen Sie bitte die offizielle Webseite der Grundschule auf. Diese lautet waldorf-augsburg.de.

Die in diesem Artikel aufgeführten Preise sind Stand Ende Oktober 2022 und stammen von den offiziellen Webseiten oder telefonischen Angaben von Verwaltungsangestellten der jeweiligen Grundschulen.