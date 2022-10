Leserumfrage in Augsburg zeigt: Heimat ist, wo das Herz ist

Im "Heimat-Check" bewerteten knapp 25.200 Menschen ihren Wohnort. Die Stadt Augsburg schnitt am besten ab, in den Stadtteilen gibt es Gewinner und Verlierer.

Wo ist man zu Hause, wo ist Heimat? Diese Frage stellt sich gerade in Zeiten, in denen viele Menschen gezwungen sind, ihre Häuser, Städte und Länder zu verlassen. Die Antwort ist nicht immer einfach: Heimat kann dort sein, wo man geboren wurde, wo also die eigenen Wurzeln im engsten Sinn liegen. Heimat aber kann auch sein, wo man Freunde, Familie, wichtige Bezugspersonen um sich hat. Welche dieser Voraussetzungen wichtiger ist, ist vom Einzelnen abhängig. Heimat also – ein dehnbarer Begriff?

In einer Studie, die die Zeitungsmarktforschungs-Gesellschaft (ZMG) 2019 unter Internetnutzern durchführte, brachte das Gros der Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Begriff mit Emotionen in Verbindung: Heimat, gaben sie an, sei dort, "wo ich mich wohlfühle". Sie sei der Ort, "an dem die Menschen sind, die ich liebe", der Platz, "an dem ich das Gefühl habe, dazuzugehören". Für 82 Prozent aller Befragten gingen diese Bedingungen untrennbar mit einem geografisch festgelegten Ort einher: Heimat ist für sie die Umgebung, die ihnen vertraut ist und in der sie mit anderen gemeinsame Interessen teilen können. In einem Wort gesagt: Heimat ist für viele der eigene Wohnort.

Die Sauberkeit wird überall am positivsten bewertet

Die Augsburger Allgemeine hat diesen August knapp 25.200 Menschen aus dem gesamten Verbreitungsgebiet nach der Situation in ihren Städten und Gemeinden gefragt. Wie zufrieden sind sie dort mit der Wohnungssituation, wie beurteilen sie die Sicherheit im eigenen Wohnort, wie das Angebot an Bildungs- und Freizeiteinrichtungen? Von zehn möglichen Punkten in unserem "Heimat-Check" erreichte die Region, die im Großen und Ganzen den Regierungsbezirk Bayerisch-Schwaben und kleinere Teile von Oberbayern umfasst, 5,8. Am besten bewertet wurde im Großteil der Kommunen die Sauberkeit, gefolgt von Lebensqualität und Vereinsleben. Im Ranking weit unten landeten die Themen Kultur und Freizeit sowie öffentlicher Nahverkehr.

Heimat-Check in der Innenstadt: Beim Handel top, bei Kindern flop 1 / 3 Zurück Vorwärts In der Augsburger Innenstadt beteiligten sich 735 Menschen am Heimat-Check unserer Zeitung. Die Innenstadt liegt in der Gesamtbewertung mit einem Wert von 6,6 unter den Top-Stadtteilen - die Skala reicht von 1 (negativste Bewertung) bis 10 (positivste Bewertung).

In den einzelnen Kategorien schneidet bei den Bewohnerinnen und Bewohnern der Innenstadt vor allem der öffentliche Nahverkehr besonders gut ab (8,7). Auch der Einzelhandel in der Innenstadt wird gut bewertet (8,0), ebenso die Lebensqualität (7,9) und die Gastronomie (7,6). In den Kategorien Kinder und Jugendliche (5,7), Immobilienmarkt (4,6) und Verkehr (abgeschlagen mit nur 4,4 Punkten) liegt nach Ansicht der Heimat-Check-Teilnehmer am meisten Verbesserungspotenzial.

Eine Kritik lautet: „Es wäre wichtig, ein Angebot für junge Familien zu machen. In der ganzen Innenstadt gibt es keinen Spielplatz, der Spielplatz am Dom ist nur ein Alibispielplatz, eigentlich untauglich für Kinder.“ Eine andere Stimme: „Der ÖPNV müsste kostenlos sein. In der gesamten Stadt für Autos Tempo 30.“

Das bemerkenswerteste Ergebnis der Studie dürfte sein, dass die Stadt Augsburg von allen bewerteten Kommunen am besten abschnitt: Mit 6,2 Punkten liegt sie in der Gesamtbewertung über dem Durchschnitt von 5,8 Punkten, der sich aus allen Antworten für das Verbreitungsgebiet unserer Zeitung ergab. Die knapp 3700 Teilnehmenden aus dem Augsburger Stadtgebiet konnten im Rahmen der Umfrage einzelne Stadtteile bewerten. Aus diesen Einzelergebnissen wurde dann die Gesamtpunktzahl errechnet.

Der Immobilienmarkt und der Verkehr sind die Sorgenkinder in Augsburg

Sieht man sich die Ergebnisse nach Themenkategorien an, wird eines deutlich: Der Immobilienmarkt sowie der Verkehr sind in der Großstadt mit ihren knapp 300.000 Einwohnern naturgemäß die problematischsten Themen. Immobilien- und Mietpreise sind zu hoch, die zunehmende Zahl an Einwohnerinnen und Einwohnern zieht einen Anstieg der zugelassenen Autos nach sich – mit allen Schwierigkeiten, die daraus folgen: zu viel Verkehrslärm, zu wenig Parkplätze, zu viele Konflikte zwischen Radfahrern, Autofahrerinnen und Fußgängern. Der öffentliche Personennahverkehr schnitt im Ranking dagegen mit 7,8 Punkten am besten ab. Das Angebot in Augsburg scheint, trotz zuletzt ausgedünnter Taktzeiten, für die Bürgerinnen und Bürger immer noch zufriedenstellend zu sein.

Auch die Lebensqualität ganz allgemein wird in Augsburg mit 7,6 als sehr hoch eingestuft. Was das gastronomische Angebot (6,0 Punkte) sowie das in den Bereichen Kultur und Freizeit (5,7) betrifft, ist dagegen Luft nach oben.

Doch nun zu den einzelnen Stadtteilen, denen wir diese und kommende Woche je eine Sonderausgabe widmen: An der Spitze des Rankings landete der Stadtteil Pfersee mit 6,9 Punkten, dicht gefolgt von Wellenburg, Göggingen und dem Antonsviertel (6,8) sowie der Innenstadt (6,6). Oberhausen dagegen landete mit 5,3 Punkten auf dem letzten Platz, die eher ländlich geprägten Stadtteile Bergheim und Inningen schnitten mit 5,9 Punkten nur unwesentlich besser ab.

