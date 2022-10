Oberhausen – ein urbaner Stadtteil ringt um mehr Attraktivität

Von Jan Kandzora - vor 47 Min. Artikel anhören Shape

Augsburg-Oberhausen hat nicht den besten Ruf, wie sich auch im Heimat-Check zeigt. Viele Bewohner schätzen aber den urbanen Charme. Wohin entwickelt sich der Stadtteil?

Geht es nach den PR-Leuten, läuft in Oberhausen alles paletti. Der Stadtteil habe sich „in den letzten Jahren zum Augsburger Szeneviertel entwickelt“, heißt es auf einer Homepage des Stadtmarketings. Dort wird geschwärmt von den "zahlreichen Künstlern und Events am Gaswerk-Areal", den vielen Studierenden und der Gastronomie, die den Augsburger Nordwesten "hip" machten. Glaubt man hingegen manchen Kommentaren im Internet, etwa auf Facebook, dann ist Oberhausen ein Problemviertel. So recht passt das nicht zusammen. Fragt man Menschen, die hier seit Jahren leben und sich auskennen, ist das Bild etwas differenzierter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .