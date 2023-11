Autofahrer touchiert parkenden Mercedes und flieht

Zunächst begutachtete der bislang unbekannte Fahrer noch den Sachschaden. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort.

In der Herzogstandstraße in Augsburg-Hochzoll ist es am Donnerstag gegen 17 Uhr zu einer Sachbeschädigung mit Unfallflucht gekommen. Wie die Polizei mitteilte, touchierte ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Wagen einen parkenden Mercedes. Anschließend begutachtete er den Schaden und entfernte sich vom Unfallort, ohne den Besitzer zu verständigen. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und rief sofort die Polizei.

An dem geparkten Mercedes entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet weitere Zeugen unter der Telefonnummer 0821/3232310 um Mithilfe. (klijo)