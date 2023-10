Fahrgast spuckt Straßenbahnfahrer ins Gesicht

Weil er nicht damit einverstanden war, dass ein Straßenbahnfahrer die Türen nicht mehr öffnete, wurde ein Fahrgast übergriffig.

Am Montag sind gegen 12.30 Uhr ein Fahrgast und der Fahrer einer Straßenbahn am Königsplatz in Streit geraten. Für den Tramfahrer endet dieser Konflikt unangenehm.

Wie die Polizei berichtet, war der Fahrgast offenbar nicht mit dem Schließ- und Öffnungszyklus der Straßenbahntüren einverstanden, was wiederum einen anderen Fahrgast daran hinderte, in die Tram einzusteigen. Daraufhin geriet der 30-Jährige Fahrgast mit dem Straßenbahnfahrer in Streit. Als dieser ausstieg, beleidigte ihn der Fahrgast und spuckte ihm ins Gesicht. Gegen ihn wird jetzt unter anderem wegen Beleidigung ermittelt. (nist)