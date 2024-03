Interview

12:00 Uhr

Chefin der Arbeitsagentur: Abwanderung ins Bürgergeld ist kein Massenphänomen

Seit der Einführung des Bürgergelds wird diskutiert, ob sich Arbeit im Niedriglohnsektor so überhaupt noch lohnt. In Augsburg stellt das Arbeitsamt die Tendenz nicht fest, dass vermehrt Menschen aus der Arbeit heraus ins Bürgergeld wechseln.

Plus Bürgergeld, Flüchtlinge ohne Job und Personalmangel, sind Themen, die Bürger und Unternehmen in Augsburg umtreiben. Wie die Arbeitsamtschefin die Lage einschätzt.

Von Andrea Wenzel

Eines der viel diskutierten Themen derzeit ist das Bürgergeld. Immer wieder hört man, dass seit der Erhöhung manche lieber das Geld vom Staat nehmen würden, als zu arbeiten. Spüren Sie in Augsburg einen Zugang aus der Arbeit ins Bürgergeld?



Elsa Koller-Knedlik: Wir sehen in Augsburg keine Tendenz, dass vermehrt Menschen aus der Arbeit heraus ins Bürgergeld wechseln. Was wir sehen, sind wirklich Einzelfälle. Wir beobachten dafür, dass für die allermeisten Arbeit mehr ist als Geldverdienen. Es geht um Sozialkontakte oder um die kleinen Erfolgserlebnisse für einen selbst.

Beobachten Sie dennoch, dass es seit Erhöhung das Bürgergeld schwieriger wird, Arbeitslose zur Arbeit zu motivieren?



Koller-Knedlik: Im Februar hatten wir mehr Abgänge in Arbeit als Zugänge aus vorheriger Beschäftigung. Wer länger arbeitslos ist, für den wird es mit zunehmender Dauer nicht einfacher, wieder den Anschluss an das Arbeitsleben zu finden. Das hat nichts mit der Erhöhung des Bürgergeldes zu tun.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen