"Ich mache mir Sorgen, wie es bei Premium Aerotec weitergeht"

Plus Michael Leppek, Chef der IG Metall in Augsburg, spricht über die Situation der heimischen Betriebe im dritten Corona-Jahr. Wo gegenwärtig die größten Probleme liegen.

Können Sie das Wort Corona-Pandemie noch hören?



Michael Leppek: Eigentlich nicht, aber wir können darauf stolz sein, wie die Beschäftigten und die Unternehmen in der Region diese Krise bisher gemeinsam gemeistert haben. Das gilt es zu würdigen, denn es hat allen Beteiligten sehr viel abverlangt.