Verdi-Sprecher: Überquellende Mülltonnen sollten ein Signal setzen

Wegen der Streiks, auch an Nachleer-Terminen, ist unter anderem in Göggingen vier Wochen kein Restmüll geleert worden. Hätte man das seitens Verdi nicht anders lösen müssen?



Florian Böhme: Ich selbst wohne im ebenfalls betroffenen Haunstetten. Meine Tonne ist aber nicht übervoll. Wir hätten die Streiktage auch anders legen und noch größere Zeiträume provozieren können, in denen nicht geleert wird. Das haben wir aber bewusst vermieden, um die Situation nicht zu eskalieren. Wir haben uns bewusst für Tonnenzyklen entschieden, in denen die Nachfuhr nahe am nächsten Tonnenleerungstermin liegt.

Aber jetzt ärgern sich die Bürgerinnen und Bürger doch. Was sagen Sie ihnen?



Böhme: Wir wollten bewusst den Druck auf die Arbeitgeberseite erhöhen und einmal aufzeigen, wie es aussehen würde, wenn es zu einem Erzwingungsstreik kommt. Also einem unbefristeten Streik. In der Müllentsorgung will keiner arbeiten, weil er es so toll findet, im Müll zu wühlen. Wenn wir Personalmangel verhindern wollen, muss der Arbeitgeber beim Gehalt deutlich drauflegen. Sonst sind Tage, an denen der Müll nicht geholt wird, schon bald an der Tagesordnung, weil die Arbeitgeber dann nämlich kein Personal mehr finden.

Wie realistisch ist denn ein solcher Erzwingungsstreik?



Böhme: Gerade im Bereich Müllentsorgung ist das bei den aktuellen Angeboten der Arbeitgeber durchaus ein Mittel, über das die Beschäftigten offen nachdenken. Wir haben ein Plus von 500 Euro pro Monat gefordert, angeboten worden sind bislang deutlich unter 100 Euro und das auch erst ab Oktober. Das ist keine Basis für eine Einigung.

Wie lange meinen Sie, geht die Bevölkerung die Streiks im öffentlichen Dienst noch klaglos mit?



Böhme: Kein Verständnis dafür zu zeigen, halte ich für egoistisch. Streiks im öffentlichen Dienst haben immer einen Effekt für die Bevölkerung. Dass die Menschen diese Streiks bemerken, geht gar nicht anders. Es zeigt aber, welche Aufgaben hier übernommen werden und wie wichtig diese für die Gesellschaft sind. Wenn Sie einen Autohersteller bestreiken, bekommen einzelne Kunden ihr Fahrzeug etwas später. Das ist im öffentlichen Dienst anders.

