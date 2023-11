Diese Pläne hat die Stadt Augsburg mit der Kahnfahrt

@Günter S.: Da Sie offenbar entsprechende Referenzen inkl. Kosten nicht selbst googeln können, helfe ich Ihnen etwas (dazu braucht man kein Bauingenieursstudium, nur 5min Zeit):



https://www.aktivregion-ilb.de/archiv/projekte/abgeschlossene-projekte/ufersteg-hemmelsdorfer-see/



Da wurde ein 300m langer Holzsteg im Uferbereich für ca. 400k€ errichtet. Etwa die Hälfte davon gefördert. Der Untergrund war dort bestimmt auch nicht einfach da stellenweise Moorartig. Da das Projekt schon über 10 Jahre her ist, gehen wir für heute mal von einer Verdoppelung der Baukosten aus. Bei ca. 150m (halbe Strecke) wie an der Kahnfahrt reden wir also heute vermutlich von ähnlichen Kosten. Inkl. Förderung könnte die Stadt hier für geschätzte 200...300k€ das Problem des aktuell nicht vorhandenen zweiten Fluchtweges beiseite schaffen und das Areal gleichzeitig aufwerten. Ein neuer Durchbruch durch die Stadtmauer inkl. Statik, neuem Zugangsweg, Denkmalschutz, etc. käme vermutlich auch nicht billiger. Ein Neubau der Gastronomie an anderer Stelle käme deutlich teurer. Vermutlich ist bereits jetzt schon so viel Geld ausgegeben oder zurückgelegt worden für Gutachten, Gerichtskosten, etc. Zumal die Stadt doch lieber 200...300k€ an heimische Handwerker als an Juristen und Gutachter ausgibt. Danach hat man halt etwas handfestes. Machen statt Reden.

Melden