Mit der Tram zum Wandern ins römische Königsbrunn

Einst spielte der Königsbrunn eine wichtige Rolle auf der Via Claudia Augusta. Auch heute finden Besucher hier noch römische Spuren.

Dass Königsbrunn einst als eines der längsten Straßendörfer Süddeutschlands amtierte, ist allgemein bekannt. Doch – Kids aufgepasst – in der Brunnenstadt war auch schon Klein-Rom präsent. Ad Nonas – beim neunten Meilenstein nach der Provinzhauptstadt Augusta Vindelicorum – ist die Adresse, die sogar in der Tabula Peutingeriana, der ältesten Darstellung des römischen Straßennetzes zwischen Westeuropa und Indien, Erwähnung findet. „Römisch-Königsbrunn“ war der letzte Etappenort vor Augsburg im Verlaufe der 46/47 n. Chr. errichteten und vom heutigen Oberitalien hierher führenden Staatsstraße, der Via Claudia Augusta. Deren Trasse ist heute noch zwischen Königsbrunn-Süd und Untermeitingen zu erkennen.

Die Römer badeten im Singoldwasser

Ad Nonas war im Bereich des heutigen städtischen Friedhofs an der Wertachstraße an einem eiszeitlichen Lechufer angesiedelt. Dazu gehörten ein großer Gutshof – eine Villa Rustica - sowie eine freigelegte und jetzt erlebbar gewordene öffentliche Badeanlage. Beide im 1. Jahrhundert n. Chr. dort errichtet. Hoch war er schon, der Hygienestandard der alten Römer: Aus Inschriften bei anderen Badeanlagen ist bekannt, dass morgens nur Frauen und die Kinderlein baden durften. Klar, jetzt war das Wasser noch sauber. Und dann erst waren die Herren mit der Reinigung an der Reihe. Ein wenig diskriminierend ist dies schon. Vielleicht hatte man aber auch schlechte Erfahrungen gemacht. Und Ordnung musste auch insoweit sein: Männlein und Weiblein hatten sich getrennt dem Badevergnügen hinzugeben.

Auf dem Mithras-Relief, dessen Kopie im Königsbrunner Mithraeum zu sehen ist, sind die Himmelfahrt und die Geburt von Gott Mithras in einer Höhle dargestellt. Foto: Marion Kehlenbach

Die Römer badeten – man glaubt es kaum – im Singoldwasser. Dieses wurde von einem von der Singold bei Großkitzighofen abgezweigten und auf der Hochterrasse nach Augsburg führenden Kanal abgeleitet. Im Zentrum der kleinen Siedlung stand das Mithraeum. Es ist das einzige in Bayern noch erhaltene römische Mithras-Heiligtum und entstammt dem 2./3. Jahrhundert n. Chr. 1998 ist diese einmalige archäologische Stätte freigelegt und mit einem Schutzbau versehen worden. Der römische Mithras-Kult war dem Christentum nicht unähnlich. Mithras galt als Weltenherrscher, der das All von außen lenkte. Er war daher Konkurrent, teilweise aber auch Wegbereiter des Christentums. Als jenes dann im 4. Jahrhundert n. Chr. zur römischen Staatsreligion erhoben wurde, fand die Mithras-Verehrung ihr Ende.

Von Augsburg aus kommt man bequem mit der Straßenbahnlinie 3 nach Königsbrunn. Ein geschichtsträchtiges Ziel für einen Tagesausflug.