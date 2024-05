Warten auf Kfz-Zulassung: Bürgernähe sieht anders aus

Viele Anträge auf Wagenzulassungen bleiben liegen, ein Grund sind die Vorbereitungen zur Europawahl. Das hätte man verhindern können.

Das Verständnis für die Stadt Augsburg hält sich bei allen Beteiligten gerade in Grenzen: Wegen der Europawahl bleiben Zulassungsanträge in den Bürgerbüros liegen. Das stark frequentierte Bürgerbüro Mitte dient als Wahlzentrale - und ein Großteil der Mitarbeiter schiebt Wahl-Sonderschicht, statt Bürgeranträge zu bearbeiten. Wahlen sind wichtig. Die täglichen Belange der Bürger aber auch.

Die Stadt Augsburg hinkt derzeit bei der Zulassung von Autos hinterher. Ein Grund sind die Europawahlen. Foto: Soeren Stache, dpa (Symbolbild)

Dass aktuell Kfz-Zulassungen nur mit längerer Verzögerungen erledigt werden können, ist für Händler wie Kunden ärgerlich. Die Händler müssen wütende Kunden beruhigen - und bekommen die Fahrzeuge nicht vom Hof. Wer sein Fahrzeug gar ohne Händler erworben hat, muss es im Zweifel ohne Nummernschild irgendwo abstellen - und hoffen, dass in der Zeit ohne Versicherungsschutz nichts damit passiert. Es stehen die Pfingstferien an und viele Kunden wollten mit dem neuen Fahrzeug in den Urlaub fahren, berichten die Händler.

Auto-Zulassung in Augsburg: Ämter sind hoch frequentiert

Die Zulassungsstellen in der Stadt sind täglich hoch frequentiert. Die Wichtigste aus dem System zu nehmen, um Personal und Räume für eine Wahl zu bekommen, musste zu Problemen führen. Dass jetzt mit einer Sonderaktion liegengebliebene Zulassungen abgearbeitet werden, ist löblich. Den Stress bei allen Beteiligten hätte man mit einem anderen Vorgehen verhindern können.

