Auf ein positives neues Jahr!

Beim Heimat-Check unserer Zeitung schnitt Augsburg sehr gut ab. Trotz Krisen und Problemen ist die Stadt für viele lebens- und liebenswert. Ein Ausblick mit Zuversicht.

Vielleicht erinnern Sie sich, liebe Leserinnen und Leser, an unsere Umfrage vom Sommer, den "Heimat-Check". Wir wollten von Ihnen wissen, wie Sie Ihren Ort, Ihren Stadtteil hinsichtlich verschiedener Themen beurteilen. Wie sieht es um die Bildungsangebote aus, wie um Freizeitmöglichkeiten? Sind Sie mit der Verkehrssituation und mit der Sauberkeit zufrieden? Das Ergebnis war erfreulich, denn Augsburg schnitt bei dieser Umfrage unter allen Kommunen im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung am besten ab. Sage noch einer, dass die Augsburgerinnen und Augsburger das Glas tendenziell eher halb leer sehen...

Viele Leserinnen und Leser wünschen sich positive Nachrichten

Wir Redakteure haben uns über dieses Ergebnis gefreut, denn natürlich schreiben auch wir viel lieber über positive Dinge. Warum, werden Sie fragen, werden in den Medien dann oft so viele negative Themen aufbereitet? Die Antwort ist einfach: Weil Nachrichten erstens immer dann Nachrichten sind, wenn es um etwas Außergewöhnliches geht, etwas, das "nicht normal" läuft. Und weil zweitens solche Themen nun einmal oft um Probleme, Schwierigkeiten und Missstände kreisen. An einem einfachen lokalen Beispiel erklärt: Werden die Mülltonnen pünktlich geleert, ist das keine Meldung. Auch Sie wenden sich ja erst an uns, wenn die Abholung nicht funktioniert.

Viele Menschen leben gerne in ihrer Stadt Augsburg. Foto: Ulrich Wagner

Es gibt viel mehr positive Dinge in Augsburg, als auf eine Seite passen

Trotzdem: Viele, die sich am Heimat-Check beteiligt haben, wünschen sich, dass künftig noch mehr über schöne Dinge geschrieben wird. Wir haben uns das zu Herzen genommen und für die letzte Ausgabe dieses Jahres eine Sammlung guter Nachrichten zusammengestellt, die uns im auslaufenden Jahr gefreut haben. Es gäbe natürlich viel mehr positive Dinge, als auf eine Seite passen. Aber da sind wir wieder beim Gesamtergebnis unseres Heimat-Checks.

Trotz der vergangenen, herausfordernden Jahre ist Augsburg für viele von Ihnen vor allem eines: eine liebens- und lebenswerte Stadt, in der vieles gut funktioniert. Das Ergebnis unserer Umfrage zeigt, dass die Augsburgerinnen und Augsburger dies auch wahrnehmen. Diese Sicht auf die Dinge zu bewahren, ist ein wunderbares Ziel für das neue Jahr.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen ein positives 2023!

