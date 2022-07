Augsburg Airpark: Das Durchhaltevermögen macht sich bezahlt

Plus Die Stadt Augsburg tat sich lange sehr schwer, das Gewerbegebiet am Flughafen zu vermarkten. Die Nachfrage ist jetzt da. Das Areal bietet Firmen gute Perspektiven.

Es gab Zeiten, die noch gar nicht lange zurückliegen, da war das Gewerbegebiet am Augsburger Flughafen nicht mehr als eine große grüne Wiese. Ein einziges Unternehmen hatte sich angesiedelt, ansonsten herrschte Leere. Man konnte zweifeln, ob die Stadt Augsburg sich mit der Vermarktung des Areals einen Gefallen getan hatte.