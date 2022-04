Augsburger Perlachturm: Nicht an Luftschlössern festhalten

Plus Fließt kein Geld vom Bund, könnte sich die Wiedereröffnung des Perlachturms in Augsburg noch jahrelang hinziehen. Das darf nicht sein.

Ab kommender Woche wird der Perlachturm schweigen. Keine Volkslieder mehr, keine Melodien von Mozart und das wahrscheinlich für mehrere Jahre. Vielen Bürgerinnen und Bürgern wird das vielleicht nicht auffallen, das Glockenspiel wird von den meisten als Nebenrauschen wahrgenommen. Dennoch erweckt die Mitteilung der Stadt den Eindruck, als wäre beim Perlach inzwischen alles egal.