Augsburgs Plärrer ist weder heile Welt noch in Hand von jugendlichen Banden

Plus Beim Augsburger Plärrer gibt es Probleme mit jugendlichen Gruppen. Daraus pauschale Urteile abzuleiten, wäre aber so falsch wie ungerecht.

Gewalt ist inakzeptabel – egal, ob sie sich zwischen Gruppen abspielt oder gegen irgendwen sonst richtet, egal welchen Hintergrund sie hat. Das gilt auf dem Augsburger Plärrer genauso wie auf der ganzen Welt. Dass beim Volksfest Gewalt von einzelnen Jugendlichen ausgeht, ist keine Unterstellung, sondern Fakt. Wer daraus aber pauschal Probleme mit jugendlichen Gruppen ableitet, wird der Sache nicht gerecht.

Wenn 200 bis 300 oder noch mehr Jugendliche am Plärrergelände "rumhängen", wie es zuletzt von der Polizei hieß, ist das per se kein Problem, sondern ihr gutes Recht. Das sind keine Gangs, keine Banden. Sondern in erster Linie schlicht: Gruppen mit Jugendlichen, die am öffentlichen Leben teilnehmen wollen wie alle anderen. Die wenigen von ihnen, die tatsächlich Ärger machen, müssen die Konsequenzen tragen. Dass sich Teenager am Plärrer im großen Stil kriminell verhalten – diesen Eindruck konnte man zuletzt gewinnen –, hat mit der Realität aber nichts zu tun.

