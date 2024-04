Beim Kampf ums Personal tun sich kleine Betriebe schwer

Plus Die Suche nach Personal wird immer mehr zur Kunst. Kleinst- und Kleinbetriebe ohne eigene Personalabteilung stellt das vor Herausforderungen.

Die Suche nach Personal wird immer komplexer und Unternehmen müssen sich diesbezüglich neu ausrichten. Doch nicht in jedem Augsburger Betrieb gibt es eine eigene Personalabteilung oder Unternehmenskommunikation, die sich um diese Belange kümmert und gezielt Kampagnen und Strategien ausarbeitet, wie sie heutzutage erforderlich wären. Gerade für Kleinst- und Kleinunternehmen dürfte es eine besonders große Herausforderung sein, mit den neuen Entwicklungen Schritt zu halten und sich bei potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern in Szene zu setzen.

Noch vor der eigentlichen Stellensuche steht dazu vielfach die Aufgabe, sich als Unternehmen ein Profil zu geben, mit dem man beim Bewerber punkten kann. Einfach nur ein Betrieb zu sein, reicht nicht mehr aus. Der Bewerber will wissen, warum er sich lieber beim Kleinst- oder Kleinunternehmen als beim etablierten Mittelständler oder Konzern bewerben soll. Die Antwort darauf muss er finden - auf der Homepage, dem Auftritt im sozialen Netzwerk oder bei der Jobbörse. Augsburgs (kleinere) Unternehmen müssen sich demnach nicht nur technologischem Wandel stellen, sondern auch bei der Suche nach dem raren Gut Mitarbeiter auf Neues einlassen. Wer das nicht tut, gerät ins Hintertreffen.