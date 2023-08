Das Augsburger Textilviertel hat sich herausgeputzt

Plus Die Firma Martini mit großer Vergangenheit in der Textilindustrie hat das Stadtviertel mit ihren Investitionen aufgewertet. Dabei wird die Natur nicht vergessen.

Das Textilviertel liegt im Osten der Augsburger Innenstadt. Wallanlagen zwischen Rotem Tor, Vogeltor und Jakobertor, die Lechhauser Straße, der Lech und die Friedberger Straße grenzen den Stadtteil teil. Große Augsburger Textilfirmen hatten ihre Produktionsstätten im Viertel, auch die Firma Martini gehörte seit 1847 dazu. Für die Textilbranche in Augsburg kam später das Aus.

Auch die Martini-Firmengruppe produziert längst keine Textilien mehr, man konzentriert sich auf das Immobiliengeschäft. Dem Standort im Textilviertel ist Martini treu geblieben. Die Nähe zur Innenstadt macht das Areal zum Wohnen attraktiv. Martini konzentrierte sich im Viertel lange Zeit auf die gewerblichen Immobilien im Martini-Park. Die Entscheidung, in großem Stil Wohnhäuser zu errichten, hat dem Stadtteil einen positiven Schwung gegeben. Exklusives Wohnen an Bächen ist begehrt.