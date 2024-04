Der Anspruch der Stadt beim Helmut-Haller-Platz muss ein anderer sein

Plus Bislang wird das Areal vor dem Oberhauser Bahnhof von der Drogenszene beherrscht. Unabhängig davon, ob das so bleibt, sollte der Platz anders gestaltet werden.

Die Situation am Helmut-Haller-Platz muss man nicht dramatisieren, beschönigen indes sollte man sie auch nicht. Seit Jahren wird der Ort von der Süchtigenszene dominiert, für alle anderen Bevölkerungsgruppen geht die Aufenthaltsqualität dort abseits der Außengastronomie gen Null, es sei denn, Veranstalter wie Stefan Meitinger oder die Arge des Stadtteils stellen etwas auf die Beine. Bedrohlich oder gefährlich ist der Platz für Passanten nicht, aber natürlich muss sich hier etwas tun, schließlich sollte der Anspruch einer Stadt schon sein, dass der Vorplatz des zweitwichtigsten Bahnhofs Augsburgs attraktiv, freundlich, sauber ist. Nichts erfüllt der Helmut-Haller-Platz im Moment.

Stadt Augsburg sollte bauliche Aufwertung des Helmut-Haller-Platzes vorantreiben

Jahrelang galt, dass die Stadt die Süchtigen nicht verdrängen wollte, da damit nichts gewonnen sei, wie es hieß, nun ist der Plan, exakt dies zu versuchen, bekanntlich gut 750 Meter entfernt hin zum Areal bei der Kirche St. Johannes. Dass dieser Versuch für den Stadtteil insgesamt vorteilhaft wäre oder überhaupt so klappt, wie erhofft, lässt sich mit guten Gründen bezweifeln - ein Gewinn für den Helmut-Haller-Platz wäre es zweifellos, siedelte sich die Szene mal an einem anderen Ort an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen